Quote of the Day: जिंदगी की हर समस्या से मिलेगा छुटकारा, प्रेमानंद जी महाराज की 10 बातों को बांध लें गांठ
प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों को सुनने दूर-दूर से लोग आते हैं। उनके कुछ ऐसे विचार हैं, जिन्हें अगर जीवन में गांठ बांध लिया जाए, तो आप सफल और खुश रह सकते हैं। चलिए उनके कुछ विचार यहां पढ़ें-
वृंदावन में निवास कर रहे प्रेमानंद जी महाराज के भक्ति भाव और प्रवचनों को सुनने के लिए लोग दूर से आते हैं। प्रेमानंद जी महाराज सभी को सही मार्गदर्शन देते हैं और जिंदगी के हर सुख-दुख में हिम्मत से काम लेने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि जिंदगी में उतार-चढ़ाव आते ही हैं और इनसे कोई नहीं बच सकता। लेकिन अगर आप जीवन के कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रेमानंद जी महाराज की कुछ बातों को अपने दिल-दिमाग में जरूर बिठा लें। उनके कुछ विचार हैं, जो हर व्यक्ति को जीवन में गांठ बांध लेने चाहिए। उनके इन विचारों से आप जीवन में सफल भी हो सकते हैं और हर समस्या का समाधान भी निकाल सकते हैं।
प्रेमानंद जी महाराज के अनमोल विचार-
1- अच्छे कर्म करो
प्रेमानंद जी महाराज के मुताबिक कोई भी व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता है। यह तुम्हारे कर्मों का फल होता है, जो उस व्यक्ति के द्वारा मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे वह लौटकर खुशी के रूप में मिले।
2- सच्चाई का रास्ता
जीवन में सच की राह पर चलने वाले व्यक्ति की बुराई अवश्य होती हैं। लेकिन कभी भी इनसे घबराना नहीं चाहिए। यह बुराई आपके बुरे कर्मों का नाश करती है। हमेशा सच की राह का दामन पकड़कर रखना।
3- ईश्वर के सौंप दो
आप जैसे भी हो स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दो। हमारा यह जीवन उनका दिया हुआ है। आज हमारे पास जितने भी संसाधन हैं, वो सभी ईश्वर की कृपा है। हम जिसका भोग कर रहे है, यह सबकुछ ईश्वर का है। ऐसे विचार के साथ व्यक्ति को कर्म करना चाहिए।
4- सत्य बोलो
हमेशा जिंदगी में सच बोलो और सच से घबराना नहीं है। सत्य का मार्ग हमेशा आपको सुखी रखेगा और किसी भी समस्या से मुक्ति देगा।
5- प्रेम करना सीखो
प्रेम सबसे बड़ा धर्म है, इसके जरिए व्यक्ति एक-दूसरे से जुड़ता है। यही नहीं प्रेम ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा भी देता है। प्रेम आप किसी व्यक्ति से करो या जानवर से पूरे मन से करो।
6- धैर्य रखें
धैर्य के साथ किसी भी कार्य को करना शुरू करो और फिर उसे पूरा करो। अधीर होकर किसी भी कार्य को करोगे तो वह कभी पूरा नहीं होगा और खराब हो जाएगा।
7- उद्देश्य बनाओ
जीवन में लक्ष्य जब तक नहीं होगा, तब तक रास्ता नहीं मिलेगा। लक्ष्य कैसा भी हो चाहे ईश्वर की भक्ति हो या फिर किसी सफलता की ओर बढ़ना हो।
8- वर्तमान जियो
वर्तमान में जीने से मन की शांति मिलती है और भूत-भविष्य के बारे में सोचने से सिर्फ दुख मिलता है। दोनों ही सिर्फ भ्रम होते हैं। इसलिए हमेशा वर्तमान में जीने की कोशिश करें।
9- सकारात्मक सोच
जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो और नकारात्मक विचारों को दिमाग में बिल्कुल भी आने मत दो। सकारात्मक सोच से प्रगति होती है।
10- सेवा और सम्मान
जीवन में सफलता और खुशी चाहिए तो मां-बाप की सेवा करो और बड़ों का सम्मान करना सीखो। किसी का अनादर करना उसे दुख देने जैसा है, जो हमारे बुरे कर्मों में शामिल होता है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
