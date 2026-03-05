Quote of the Day: महिलाओं की फाइनेंशियल आजादी पर प्रियंका चोपड़ा का दमदार मैसेज
वित्तीय स्वतंत्रता (Financial independence) केवल पैसे कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान, सुरक्षा और अपने फैसले खुद लेने की ताकत है। प्रियंका चोपड़ा का यह विचार आज की महिलाओं के लिए गहरी प्रेरणा देता है।
'Financial independence is paramount. My mom always says that when a woman is financially independent, she has the ability to live life on her own terms. No matter where you go in life or who you get married to, you have to be financially independent — whether you use it or not.'
यह विचार Priyanka Chopra की सोच को बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके से सामने रखता है। यह कोट किसी लग्जरी लाइफस्टाइल या शोहरत की बात नहीं करता, बल्कि सुरक्षा, आत्मसम्मान और अपने जीवन के फैसले खुद लेने की आजादी पर जोर देता है।
वित्तीय स्वतंत्रता का असली अर्थ क्या है?
वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि आपकी जरूरतें, सपने और फैसले किसी और पर निर्भर ना हों। जब आपके पास अपनी कमाई होती है और आप अपने पैसों को समझदारी से संभालते हैं, तब आप जीवन के हर मोड़ पर आत्मविश्वास के साथ खड़े रह पाते हैं। यह स्वतंत्रता आपको ताकत देती है कि आप तय कर सकें- कहां रहना है, कौन-सा करियर चुनना है, कब जोखिम लेना है और कब किसी ऐसी स्थिति से बाहर निकलना है, जो आपके लिए सही नहीं है।
यह रिश्तों के खिलाफ नहीं…
इसके अलावा, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि रिश्तों पर भरोसा ना किया जाए। इसका मतलब है जीवन में किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना। वित्तीय स्वतंत्रता रिश्तों के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह एक सुरक्षा कवच है। लेकिन यह जानना कि आप जरूरत पड़ने पर खुद को संभाल सकते हैं, अंदर से आपको बेहद मजबूत बनाता है।
प्रियंका चोपड़ा इस सोच का श्रेय अपनी मां को देती हैं। यह सलाह उनके जीवन में इतनी गहराई से बैठ गई कि उनके हर फैसले में उसकी झलक दिखती है। मिस वर्ल्ड बनने से लेकर बॉलीवुड में सफल करियर, फिर हॉलीवुड में पहचान बनाना और ग्लोबल प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना — उन्होंने कभी खुद को एक रास्ते तक सीमित नहीं किया। यह जोखिम लेने की हिम्मत थी और इसके पीछे आत्मविश्वास के साथ-साथ फाइनेंशियल समझ भी थी।
एक एक्ट्रेस से आगे, एक आत्मनिर्भर महिला
प्रियंका ने केवल फिल्मों में अभिनय तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने प्रोड्यूसर की भूमिका निभाई, अलग-अलग बिज़नेस वेंचर्स शुरू किए और सोच-समझकर निवेश किए। यह दिखाता है कि वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ कमाने तक नहीं, बल्कि भविष्य की योजना बनाने और खुद के फैसलों पर भरोसा रखने से जुड़ी है।
आज के दौर में यह संदेश क्यों जरूरी है?
आज भी कई महिलाओं को यह सिखाया जाता है कि शादी या परिवार ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। लेकिन समय बदल चुका है। अब महिलाएं पढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, निवेश कर रही हैं और अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद उठा रही हैं। वित्तीय स्वतंत्रता मुश्किल समय में सहारा बनती है। यह डर को कम करती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है और जीवन के फैसलों को साफ बनाती है।
जीवन मंत्र: प्रियंका चोपड़ा का यह विचार हर महिला के लिए एक याद दिलाने वाला संदेश है- आत्मनिर्भर बनना विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। चाहे आप उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल करें या नहीं, उसका होना ही आपको सशक्त और आत्मविश्वासी बनाता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
