Quote of the day: जिंदगी में अपार सफलता दिलाएंगी महेंद्र सिंह धोनी की 10 बातें, हमेशा हासिल करेंगे जीत

संक्षेप: Quote of the day: भारत के सबसे सफल कप्तान रह चुकें महेंद्र सिंह धोनी की सफलता की कहानियां आज भी लोग सुनते और सुनाते हैं। उनकी हर जीत प्रेरणा और सीख देती है कि आप हर मुश्किल में सफल हो सकते हैं। चलिए उनके कुछ खास कोट्स पढ़ते हैं।

MS Dhoni's Motivational Quotes: क्रिकेट की दुनिया का बड़ा नाम और भारत के सबसे सफल कप्तान रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने नेतृत्व में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप-2007 और वनडे विश्व कप-2011 का खिताब जीता। माही को लोग दिल से प्यार करते हैं और उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी से प्रेरित होकर कई लोगों ने क्रिकेट को सपना बनाया। माही की दमदार जिंदगी लोगों को आगे बढ़ने के लिए हौसला देती हैं और उनकी कुछ बातें आपको जिंदगी में अपार सफलता दिलाएंगी। अगर कभी भी जीवन में कठिन समय है, तो माही की इन बातों को गांठ बांध लें, आपको निराशा नहीं होगी।

एम.एस. धोनी की 10 खास बातें- 1- आत्मविश्वास बनाए उनका कहना है कि आत्मविश्वास हमेशा मेरे अच्छे गुणों में से एक रहा है। मैं हमेशा बहुत आश्वस्त रहता हूं। आत्मविश्वासी होना, आक्रामक होना मेरे स्वभाव में है और यह बात मेरी बल्लेबाजी के साथ-साथ विकेटकीपिंग में भी लागू होती है। कॉन्फिडेंट होना अच्छा है लेकिन ओवर-कॉन्फिडेंट आपको डुबा सकता है।

2- प्रेशर न लें महेंद्र सिंह धोनी का कहना है कि चाहे कैसा भी समय न रहा हो, मैंने खुद पर कभी भी दबाव नहीं बनने दिया। इसी वजह से मैंने अच्छा परफॉर्म किया। आप जब किसी चीज का प्रेशर लेते हैं, तो सही चीजें भी गलत हो सकती है।

3- गलतियों से सीखें सीखना सबसे महत्वपूर्ण है और एक बार हुई गलतियों को वापस नहीं दोहराना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। इससे आप भविष्य में वही गलती नहीं दोहराएंगे और आगे बढ़ेंगे।

4- कर्म सबसे बड़ा है मैं खुद को हमेशा समझाता हूं कि भावनाओं से ऊपर कर्म होता है। जिस वक्‍त मैं मैदान पर होता हूं, उस समय पूरी योजना और तैयारी के साथ काम करता हूं। इससे खुद पर काबू पाने में मदद मिलती है। आप सिर्फ अपना अच्छा कर्म करें, बाकि सब ईश्वर देख लेंगे।

5- गट फीलिंग को सुनें गट फीलिंग उन सभी अनुभवों के बारे में है जो आपने अपने जीवन में प्राप्त किए हैं। यह कठिन परिस्थितियों में रहने, क्या काम आया, क्या नहीं, यह जानने और फिर निर्णय लेने के बारे में है। अगर आपको लग रहा है ये सही नहीं है, तो उसमें कुछ हो सकता है।

6- हारना भी जरूरी है एक हार आपको विनम्र बनाती है। अगर आप सिर्फ जीतते रहते हैं तो अब आपको यह समझ नहीं आता कि आपको किस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। हार के बार आप फिर से कुछ सीखेंगे और करेंगे।

7- सपना देखें अगर आपके पास वास्तव में कोई सपना नहीं है, तो आप वास्तव में खुद को आगे नहीं बढ़ा सकते, आप वास्तव में नहीं जानते कि लक्ष्य क्या है।

8- कोशिश कम न करो कभी भी हार मत मानो, बल्कि कोशिश और संघर्ष करते रहो। यही जिद हार को जीत में बदल देगी। वो लाइन याद रखो- कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।

9- बड़ों की बात सुनो अपने बड़ों की सलाह सुनें। इसलिए नहीं कि वे हमेशा सही होते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें गलत होने का अनुभव अधिक होता है। हमें लगता है कि उन्हें कुछ पता नहीं है लेकिन गलतियों से सीखने का अनुभव उनके पास ज्यादा होता है।