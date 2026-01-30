Quote of the Day: आप वही बनते हैं, जो आप खुद को समझते हैं- महात्मा गांधी
महात्मा गांधी का विचार हमें सिखाता है कि हमारी सोच ही हमारी ताकत या कमजोरी बनती है। खुद पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति हालातों को बदल सकता है, जबकि नकारात्मक सोच हमें पीछे खींच लेती है।
महात्मा गांधी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने आजादी के समय थे। उनका यह विचार हमें आत्म-विश्वास की उस शक्ति से परिचित कराता है, जो इंसान की किस्मत तक बदल सकती है। गांधी जी मानते थे कि व्यक्ति की असली सीमा उसकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसकी सोच होती है।
जब कोई इंसान बार-बार खुद से यह कहता है कि वह किसी काम के लायक नहीं है, तो धीरे-धीरे उसका मन उसी विश्वास को सच मान लेता है। इसके उलट, यदि व्यक्ति यह विश्वास कर ले कि वह सीख सकता है, आगे बढ़ सकता है और सफल हो सकता है, तो उसकी क्षमताएं अपने आप विकसित होने लगती हैं। आज के प्रतिस्पर्धात्मक और तनावपूर्ण दौर में, जहां आत्म-संदेह आम हो गया है, गांधी जी का यह विचार हमें याद दिलाता है कि बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से होती है।
आज का विचार (In English) -
'Man often becomes what he believes himself to be. If I keep on saying to myself that I cannot do a certain thing, it is possible that I may end by really becoming incapable of doing it. On the contrary, if I have the belief that I can do it, I shall surely acquire the capacity to do it even if I may not have it at the beginning.'
आसान शब्दों में समझें इसका अर्थ -
- सोच ही बनाती है आपकी पहचान: गांधी जी मानते थे कि इंसान वही बनता है, जो वह खुद को मानता है। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे, तो आपकी क्षमताएं भी सीमित हो जाएंगी।
- नकारात्मक आत्म-वार्ता से बचें: बार-बार खुद से यह कहना कि 'मैं नहीं कर सकता', दिमाग को उसी दिशा में ट्रेन कर देता है। धीरे-धीरे व्यक्ति सच में अक्षम महसूस करने लगता है।
- विश्वास से पैदा होती है क्षमता: जरूरी नहीं कि शुरुआत में आपके पास हर स्किल हो। लेकिन अगर विश्वास है, तो सीखने की ताकत अपने आप विकसित हो जाती है।
- सफल लोग पहले विश्वास करते हैं, फिर परिणाम पाते हैं: हर सफल व्यक्ति की कहानी की शुरुआत आत्म-विश्वास से होती है। वे पहले खुद पर भरोसा करते हैं, फिर मेहनत से अपनी काबिलियत साबित करते हैं।
- डर असफलता से नहीं, सोच से आता है: ज्यादातर लोग असफलता से नहीं, बल्कि खुद की सीमित सोच से हारते हैं। गांधी जी का यह विचार हमें डर से बाहर निकलने की प्रेरणा देता है।
- खुद से कही गई बातों का असर गहरा होता है: हमारा अवचेतन मन वही मानता है जो हम बार-बार खुद से कहते हैं। सकारात्मक शब्द आत्मबल बढ़ाते हैं।
- हर बदलाव की शुरुआत भीतर से होती है: बाहरी हालात बदलने से पहले अपनी सोच बदलना जरूरी है। यही गांधी दर्शन का मूल है।
आज के समय में यह विचार क्यों जरूरी है? तनाव, तुलना और आत्म-संदेह के दौर में यह विचार युवाओं और प्रोफेशनल्स को मानसिक मजबूती देता है।
दैनिक जीवन में कैसे अपनाएं?
- दिन की शुरुआत सकारात्मक विचार से करें
- 'मैं सीख सकता/सकती हूं' जैसी भाषा अपनाएं
- असफलता को सीख मानें, पहचान नहीं
- संदेश साफ है- खुद पर भरोसा रखेंगे तो क्षमता खुद रास्ता बना लेगी।
