Quote of the Day: गीता के ये श्लोक सिखाते हैं तनाव में भी शांत रहने का तरीका
भगवद गीता सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली किताब भी है। इसके कई श्लोक तनाव, चिंता और गुस्से को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और मन को शांत व संतुलित बनाते हैं।
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और ओवरथिंकिंग बहुत आम हो गए हैं। कई लोग छोटी-छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं और मन अशांत हो जाता है। ऐसे समय में भगवद गीता के श्लोक हमें मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने का रास्ता दिखाते हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कई ऐसे श्लोक बताए हैं जो हमें सिखाते हैं कि मुश्किल समय में भी मन को कैसे शांत रखा जाए। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण श्लोक।
1. कर्म पर ध्यान दें, फल पर नहीं (अध्याय 2, श्लोक 47)
इस श्लोक का अर्थ है कि इंसान का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। हम अक्सर इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि आगे क्या होगा, सफलता मिलेगी या नहीं। इसी सोच से तनाव बढ़ता है। गीता की यह सीख बताती है कि हमें केवल अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तो मन हल्का और शांत रहने लगता है।
2. सफलता और असफलता में संतुलन रखें (अध्याय 2, श्लोक 48)
गीता में कहा गया है कि सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करना ही सच्चा योग है। जीवन में हर समय सफलता मिलना संभव नहीं है। कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। अगर हम दोनों स्थितियों में शांत और संतुलित रहना सीख लें, तो मानसिक तनाव काफी कम हो जाता है।
3. मन ही मित्र और शत्रु है (अध्याय 6, श्लोक 5)
इस श्लोक में बताया गया है कि इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर हम लगातार नकारात्मक सोचते हैं तो चिंता और डर बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दें, तो मन मजबूत और शांत बन सकता है।
4. मोह और आसक्ति से दूरी रखें (अध्याय 2, श्लोक 71)
गीता के अनुसार, जब इंसान अत्यधिक आसक्ति और इच्छाओं में उलझ जाता है तो दुख और चिंता बढ़ने लगती है। अगर हम चीजों से जरूरत से ज्यादा जुड़ाव नहीं रखते और जीवन को संतुलित तरीके से जीते हैं, तो मन में शांति बनी रहती है।
5. अशांत मन में सुख नहीं होता (अध्याय 2, श्लोक 66)
गीता में कहा गया है कि अगर मन शांत नहीं है, तो इंसान को कहीं भी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। इसलिए मानसिक शांति सबसे जरूरी है। ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच मन को शांत रखने में मदद करते हैं।
6. इच्छाओं पर नियंत्रण रखें (अध्याय 2, श्लोक 70)
मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होतीं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। जब हम हर इच्छा को पूरा करने की चिंता करते हैं, तो तनाव बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम संतोष का भाव रखें, तो मन शांत रहता है।
7. भगवान पर भरोसा रखें (अध्याय 18, श्लोक 66)
गीता की यह शिक्षा हमें बताती है कि जीवन में हर चीज को नियंत्रित करना संभव नहीं है। कभी-कभी परिस्थितियों को स्वीकार करना और ईश्वर पर विश्वास रखना भी जरूरी होता है। जब हम हर बात को लेकर परेशान होना छोड़ देते हैं और भरोसा रखते हैं, तो मन में शांति और विश्वास बढ़ता है।
जीवन मंत्र : भगवद गीता के ये श्लोक हमें सिखाते हैं कि मानसिक शांति पाने के लिए संतुलित सोच, धैर्य और विश्वास बहुत जरूरी है। अगर हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो तनाव और चिंता को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
