Quote of the day: जोश से भर देंगी खान सर की ये 9 बातें, जिंदगी की हर परीक्षा में मिलेगी सफलता

Quote of the day: खान सर ऐसे टीचर हैं, जिन्होंने गांव से लेकर शहर तक अपनी अलग पहचान बनाई है। वह अपनी बातों और शिक्षा के जरिए लोगों को प्रेरित करते रहते हैं और हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता बताते हैं। चलिए उनकी कुछ प्रेरणादायक बातें बताते हैं।

पटना के खान सर आज देशभर के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। वह एक ऐसे टीचर हैं, जो गांव से लेकर शहर तक अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। खान सर बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं। उनकी मोटिवेशनल बातें विद्यार्थियों में जोश भर देती हैं और उन्हें हर परीक्षा में सफल होने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर आप भी असफलता से निराश हो जाते हैं या फिर हार से डरते हैं, तो खान सर की 9 बातों को याद कर लें। उनकी इन बातों से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और हर परीक्षा में आप सफल होंगे।

खान सर के 9 खास मोटिवेशनल कोट्स- 1- मेहनत से दोस्ती करो खान सर का कहना है कि अगर आपको सफल होना है तो मेहनत से दोस्ती करो और उसका साथ कभी न छोड़ो। मेहनत ही हर किसी का हथियार होता है, जो आप से कोई छीन नहीं सकता है। मेहनत बता देती है कि परिणाम कैसा मिलेगा वरना परिणाम तो बता ही देता हैं की आपकी मेहनत कैसी थी।

2- समय का सही इस्तेमाल हर कोई समय को खर्च कर रहा है, लोगों को समय का सही इस्तेमाल करना नहीं आता है। खान सर का कहना है कि दिन में सभी के लिए 24 घंटे होते हैं लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है और किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का। आप सोच लीजिए कि आपको क्या बनना है।

3- परेशानियां जरूरी है खान सर का कहना है कि अगर जिंदगी में परेशानियां नहीं आएंगी तो सफलता का सही मजा नहीं मिलेगा। परेशानियों से कभी नहीं घबराइएगा क्योंकि आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना जरूरी होता है, जैसे धूप में इंसान के पैर कभी नहीं रुकते, वैसे ही परेशानी में मेहनत करना बंद न करें।

4- पसीना बहाओ इतिहास बनाओ खान सर कहते हैं कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। मतलब अगर आप मेहनत करते हैं यानी पसीना बहाते हैं, तो इतिहास बना सकते हैं। मेहनती लोग ही सफलता का मजा पाते हैं।

5- खुद को समय दें आप अपने आप के ऊपर समय दीजिए खुद को डेवलप कीजिए। जब आप अपना समय खुद पर खर्च करते हैं, तो आप सफल और काबिल इंसान बनते हैं। जब आप खुद को इंप्रूव करेंगे, तभी लोग आपको गूगल पर सर्च करेंगे।

6- सख्त मिजाज रखें खान सर का कहना है कि हर किसी के साथ नर्मी के साथ पेश मत आइये, कुछ जगहों पर आपको सख्त भी होना चाहिए। अगर समुद्र खारा नहीं होता, तो लोग उसका पानी भी पी जाते। वैसे ही अगर आप सख्त नहीं होंगे, तो लोग आपका फायदा उठाना शुरू कर देंगे।

7- आराम से पहले काम इंसान के दिमाग की फितरत है आराम खोजना, लेकिन आप का कर्त्तव्य है, उसे कार्यशील बने रहने के लिए मोटिवेट करना। जब दिमाग कहे कि आराम के बाद काम, तब आप उससे कहो, पहले काम फिर मिलेगा आराम।

8- मंजिल पाने की जिद सफल होना है, तो अपनी मंजिल को जिद बना लीजिए। खान सर कहते हैं- अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। दम है तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि दम है तो मिटा के दिखा।