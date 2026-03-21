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Quote of the Day: डर पर जीत कैसे पाएं? गीता के श्लोक बताते हैं आसान रास्ता

Mar 21, 2026 07:12 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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डर एक स्वाभाविक भावना है, जो हमें खतरे से बचाने में मदद करती है। लेकिन जब यह ज्यादा बढ़ जाता है, तो आत्मविश्वास कम करता है। भगवद गीता के श्लोक सिखाते हैं कि इसे कैसे दूर किया जाए।

Quote of the Day: डर पर जीत कैसे पाएं? गीता के श्लोक बताते हैं आसान रास्ता

डर एक सामान्य भावना है, जो हर इंसान कभी ना कभी महसूस करता है। यह हमारे मन में तब पैदा होता है, जब हमें किसी नुकसान, असफलता या अनजान स्थिति का खतरा महसूस होता है। थोड़ा सा डर हमें सतर्क और सुरक्षित रखता है, लेकिन ज्यादा डर हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए डर को समझना और उसे सही तरीके से संभालना बहुत जरूरी है। ऐसे में भगवद गीता के श्लोक सिखाते हैं कि डर को कैसे दूर किया जाए। श्रीकृष्ण की ये सीख मन को मजबूत बनाकर जीवन में साहस भरती हैं।

गीता क्या सिखाती है?

Bhagavad Gita में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि डर को कैसे हराया जा सकता है। गीता के श्लोक हमें सिखाते हैं कि डर को दूर करने के लिए मन को मजबूत बनाना जरूरी है।

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1. आत्मा कभी नष्ट नहीं होती

“नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः…”

इस श्लोक में बताया गया है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जब हमें यह समझ आता है कि हमारा असली स्वरूप अजर-अमर है, तो डर अपने आप कम होने लगता है।

2. अपने कर्तव्य पर ध्यान दें

“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन…”

इस श्लोक का मतलब है कि हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके परिणाम पर। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो असफलता का डर भी खत्म हो जाता है।

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3. मन को स्थिर रखें

“योगस्थः कुरु कर्माणि…”

श्रीकृष्ण कहते हैं कि मन को शांत और संतुलित रखना जरूरी है। जब मन स्थिर होता है, तो डर का असर कम हो जाता है और हम सही निर्णय ले पाते हैं।

4. डर को छोड़कर आगे बढ़ें

“क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ…”

इस श्लोक में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कमजोरी को छोड़ो और साहस के साथ आगे बढ़ो। यह हमें सिखाता है कि डर के सामने हार नहीं माननी चाहिए।

5. विश्वास और धैर्य रखें

गीता हमें सिखाती है कि जीवन में हर परिस्थिति अस्थायी होती है। अगर हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें, तो हम किसी भी डर का सामना कर सकते हैं।

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डर को कैसे करें कंट्रोल?

  • खुद पर भरोसा रखें
  • सकारात्मक सोच अपनाएं
  • अपने लक्ष्य पर ध्यान दें
  • नियमित ध्यान और योग करें

जीवन मंत्र: डर को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल है, लेकिन उसे कंट्रोल करना संभव है। भगवद गीता के श्लोक हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं और जीवन में साहस के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अगर हम इन शिक्षाओं को अपनाएं, तो हम हर डर पर जीत हासिल कर सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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