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Quote of the Day: क्या है सच्ची लीडरशिप? गीता के श्लोकों में छिपा है जवाब

Mar 20, 2026 07:45 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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आज के समय में लीडरशिप को सिर्फ पद और पहचान से जोड़ा जाता है, लेकिन भगवद गीता के श्लोक सिखाते हैं कि असली लीडर वही है जो कर्म, धैर्य और सेवा भाव से दूसरों को प्रेरित करता है।

Quote of the Day: क्या है सच्ची लीडरशिप? गीता के श्लोकों में छिपा है जवाब

आज के दौर में लोग लीडरशिप को पावर, फेम और पद से जोड़ते हैं। यह माना जाता है कि जो ऊंचे पद पर है, वही सच्चा लीडर है। लेकिन भगवद गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने लीडरशिप का एक बिल्कुल अलग और गहरा नजरिया बताया है। उनके अनुसार, एक अच्छा और सच्चा लीडर वही है जो अपने कर्म, धैर्य और निस्वार्थ भाव से दूसरों को प्रेरित करता है, ना कि सिर्फ शब्दों से। जो खुद उदाहरण बनता है, कठिनाइयों से नहीं डरता और बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाता है।

भगवद गीता के खास मंत्र -

1. जैसा लीडर करेगा, वैसा ही लोग सीखेंगे!

“यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः…”

इस श्लोक में बताया गया है कि जो महान व्यक्ति करता है, लोग वही फॉलो करते हैं। इसका मतलब है कि एक लीडर को अपने व्यवहार और कर्मों से उदाहरण बनना चाहिए। लोग आपकी बातों से ज्यादा आपके काम को देखते हैं।

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2. कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है!

“कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः…”

इस श्लोक में बताया गया है कि राजा जनक जैसे महान लोगों ने अपने कर्मों से सफलता पाई। एक अच्छा लीडर वही है जो अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाता है और समाज के भले के लिए काम करता है।

3. फल की चिंता किए बिना काम करें!

“योगस्थः कुरु कर्माणि…”

भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि हमें अपने काम को पूरी लगन से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। एक सच्चा लीडर सफलता और असफलता दोनों में संतुलित रहता है।

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4. हर व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ता है!

“न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत…”

इस श्लोक के अनुसार, कोई भी व्यक्ति बिना काम किए नहीं रह सकता। इसलिए एक लीडर को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और सही दिशा में काम करना चाहिए।

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5. कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए!

“दुःखमित्येव यत्कर्म…”

इस श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति कठिन काम से डरकर अपने कर्तव्य को छोड़ देता है, वह अज्ञानता में होता है। एक सच्चा लीडर चुनौतियों से भागता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है।

जीवन मंत्र: भगवद गीता हमें सिखाती है कि लीडर बनने के लिए बड़े पद या नाम की जरूरत नहीं होती। असली लीडर वही है जो निस्वार्थ भाव से काम करता है, दूसरों की मदद करता है और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। आज के समय में अगर हम इन श्लोकों को अपनी जिंदगी में अपनाएं, तो हम ना सिर्फ अच्छे लीडर बन सकते हैं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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