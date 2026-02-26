Quote of the Day: पॉजिटिविटी से भरी हैं अमिताभ बच्चन की ये 10 बातें, जीवन में कभी नहीं मानेंगे हार
Quote of the Day: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने कड़ी मेहनत और संघर्षों के बाद अपना नाम बनाया। वह अपने संघर्षों से सीख लेकर लोगों को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं।
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। उन्होंने कड़ी मेहनत कर दशकों से इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है और आज भी लोग उनके काम का सम्मान करते हैं। उनकी एक्टिंग स्किल्स कमाल की है कि वह हर किरदार बखूबी निभा लेते हैं। बिग बी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। अमिताभ बच्चन ने कई संघर्षों के बाद सफलता हासिल की और खुद की अलग पहचान बनाई। करियर की शुरुआत में उन्हें काफी रिजेक्शन झेलने पड़े लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी बल्कि हमेशा कोशिश करते रहें। अमिताभ बच्चन देश के सभी युवाओं को भी हार न मानने के लिए प्रेरित करते हैं, चलिए उनके 10 मोटिवेशनल कोट्स आपको बताते हैं-
अमिताभ बच्चन के 10 अनमोल विचार-
1- मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बिग बी का कहना है कि अगर आप सफलता से पहले शोर मचा देंगे तो असफल होने पर शर्मिंदगी होगी, इसलिए अपनी मेहनत खामोशी से करो।
2- किसी खास रिश्ते को बचाने के लिए अगर आपको झुकना पड़े, तो झुक जाइये। हर जिद जीत की खबर नहीं होती। जिद में आप अनमोल रिश्ता खो सकते हैं।
3- अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है, तो अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो। तभी आप सफल हो सकते हैं।
4- उम्र का बढ़ना सिर्फ नंबर है लेकिन आप उस उम्र में क्या कर रहे हैं, ये जरूरी है। इसलिए उम्र को न गिनो, काम पर फोकस करो।
5- हर काम, छोटा या बड़ा, पूरी लगन से करना चाहिए.. क्योंकि काम ही आपको आपकी पहचान देता है। काम से सम्मान भी मिलेगा और प्यार भी वरना लोग आपको पहचानेंगे नहीं।
6- गलती करना कभी बुरा नहीं होता लेकिन उससे न सीखना और फिर से दोहराना बुरा होता है। इसलिए गलती से सीख लें और उसे दोबारा करने से बचें।
7- अपनी आलोचना का हमेशा स्वागत करना चाहिए वरना पता कैसे चलेगा की हमारी बात लोगों तक पहुंची है की नहीं। सिर्फ तारीफ मत सुनो।
8- मैं काम करते समय किसी विशेष तकनीकी का इस्तेमाल नहीं करता, बस मैं अपने काम को सच्चे मन और पूरी मेहनत के साथ करता हूं। ताकि मुझे सफलता मिले।
9- सफलता का मीठा स्वाद चखना है, तो असफलता और रिजेक्शन का कड़वा घूंट भी आपको पीना पड़ेगा। वरना सफलता मिलने पर मजा नहीं आएगा।
10- हर साधारण व्यक्ति में एक असाधारण प्रतिभा छुपी हुई होती है, बस हमे उसे बाहर निकालना होता है। खुद को पहचानो और उस दिशा में काम करो।
