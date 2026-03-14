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Quote of the Day: रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ाने के लिए गीता की 5 सीख

Mar 14, 2026 06:59 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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भगवद गीता सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि रिश्तों को बेहतर बनाने की भी सीख देती है। गीता की कुछ बातें पति-पत्नी के रिश्ते को मजबूत, शांत और खुशहाल बनाने में मदद कर सकती हैं।

Quote of the Day: रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ाने के लिए गीता की 5 सीख

भगवद गीता को जीवन का मार्गदर्शक ग्रंथ माना जाता है। इसमें दी गई शिक्षाएं सिर्फ आध्यात्मिक जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा के रिश्तों के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में रिश्तों में तनाव, गलतफहमी और अहंकार जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे समय में गीता की सीख हमें रिश्तों को समझदारी और प्रेम के साथ निभाने का रास्ता दिखाती है। आइए जानते हैं गीता की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें, जो शादी और रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद कर सकती हैं।

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1. निस्वार्थ प्रेम करना सीखें (अध्याय 3, श्लोक 19)

भगवद गीता में निष्काम कर्म की बात कही गई है, जिसका मतलब है बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य करना। रिश्तों में भी यह बात बहुत जरूरी होती है। कई बार रिश्ते इसलिए कमजोर हो जाते हैं क्योंकि लोग हमेशा यह सोचते हैं कि उन्हें बदले में क्या मिल रहा है। अगर पति-पत्नी एक-दूसरे के लिए बिना किसी अपेक्षा के प्यार और सहयोग करें, तो रिश्ता और मजबूत हो जाता है।

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2. अपने मन और भावनाओं को कंट्रोल करें (अध्याय 6, श्लोक 5)

गीता में कहा गया है कि इंसान का मन ही उसका मित्र और शत्रु दोनों हो सकता है। शादी के रिश्ते में कई बार छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा या नाराजगी हो जाती है। अगर व्यक्ति अपने गुस्से और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख ले, तो कई समस्याएं खुद ही खत्म हो सकती हैं। किसी भी विवाद के समय शांत रहकर बात करना रिश्ते को बेहतर बनाता है।

3. अहंकार को छोड़ना जरूरी है (अध्याय 2, श्लोक 70)

रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या अहंकार होती है। हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करने से रिश्ते में दूरी आ सकती है। भगवद गीता सिखाती है कि अहंकार को छोड़कर विनम्रता अपनानी चाहिए। जब व्यक्ति माफी मांगना और माफ करना सीख जाता है, तो रिश्ते ज्यादा मजबूत बनते हैं।

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4. अपने साथी में अच्छाई देखें (अध्याय 6, श्लोक 30)

गीता हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश होता है। अगर हम अपने जीवनसाथी को सम्मान और समझ के साथ देखें, तो रिश्ते में प्यार और विश्वास बढ़ता है। जब हम अपने साथी की अच्छाइयों को पहचानते हैं और उनकी कद्र करते हैं, तो रिश्ता और भी गहरा हो जाता है।

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5. अपने कर्तव्यों को समझें (अध्याय 18, श्लोक 47)

भगवद गीता में अपने धर्म और कर्तव्य को निभाने की बात कही गई है। शादी के रिश्ते में भी पति-पत्नी दोनों की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। एक-दूसरे का साथ देना, घर की जिम्मेदारियां बांटना और मुश्किल समय में समर्थन करना रिश्ते को मजबूत बनाता है। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने रिश्ते को समझना और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करना ज्यादा जरूरी है।

जीवन मंत्र: भगवद गीता की ये शिक्षाएं आज के मॉडर्न रिलेशनशिप्स में भी उतनी ही काम की हैं जितनी पहले थीं। अगर हम निस्वार्थ प्रेम, धैर्य और समझदारी के साथ रिश्तों को निभाएं, तो शादीशुदा जीवन अधिक खुशहाल और मजबूत बन सकता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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