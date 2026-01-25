Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़जीवन मंत्रPremanand Ji Maharaj Shares Wisdom for Those Going Through Heartbreak
जिससे सच्चा प्यार किया उसी ने तोड़ दिया दिल? प्रेमानंद जी महाराज की सलाह जरूर सुनें

जिससे सच्चा प्यार किया उसी ने तोड़ दिया दिल? प्रेमानंद जी महाराज की सलाह जरूर सुनें

संक्षेप:

Premanand  ji Maharaj: जब इंसान किसी को अपना दिल और मन दे देता है और बदले में उसे धोखा मिलता है, तो वह दर्द सहन करना आसान नहीं होता। प्रेमानंद जी महाराज ने ऐसे ही टूटे हुए मन को संभालने का रास्ता बताया है।

Jan 25, 2026 07:36 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिल टूटना जीवन का ऐसा अनुभव है, जो इंसान को भीतर तक हिला देता है। जब किसी अपने से धोखा मिलता है तो मन भारी हो जाता है, सोचने-समझने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है और इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है। धीरे-धीरे चारों तरफ नेगेटिविटी फैलने लगती है और कई बार व्यक्ति को लगता है कि अब जीने का कोई अर्थ नहीं बचा। ऐसे समय में सही दिशा और सही सोच बहुत जरूरी होती है। प्रेमानंद जी महाराज ने ऐसे ही टूटे हुए मन को संभालने का रास्ता बताया है। उन्होंने बताया है कि दुख से भागना नहीं है, बल्कि उसे समझकर जीवन में आगे बढ़ना है। चलिए जानते है प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार जब दिल टूट जाए तो ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिवीटी के साथ आगे कैसे बढ़ें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दिल टूटने के दर्द से उभरना जरूरी

जब इंसान किसी को अपना दिल और मन दे देता है और बदले में उसे धोखा मिलता है, तो वह दर्द सहन करना आसान नहीं होता। वह अपनी बात किसी से कह नहीं पाता, माता-पिता से भी नहीं, दोस्तों से भी नहीं। मन के भीतर घुटन बढ़ती जाती है और व्यक्ति खुद को बेकार समझने लगता है। इसी स्थिति में गलत विचार जन्म लेते हैं, जैसे जीवन को ही खत्म कर देना। प्रेमानंद जी महाराज स्पष्ट कहते हैं कि यह सोच पूरी तरह गलत है, क्योंकि एक धोखे के कारण पूरे जीवन को खत्म करना समझदारी नहीं है।

ईश्वर से जुड़ना ही सबसे बड़ा सहारा

प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार अगर दिल टूट गया है, तो सबसे पहले अपना चित्त भगवान से जोड़िए। इस संसार में सबसे बड़ा दिल रखने वाला अगर कोई है, तो वह भगवान हैं। इंसान धोखा दे सकता है, लेकिन भगवान कभी धोखा नहीं देते। जब आप सच्चे मन से ईश्वर की शरण में जाते हैं, तो वह आपके लिए बेहतर रास्ता बनाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं कि भगवान आपको उस व्यक्ति से भी अच्छा मित्र या जीवनसाथी दे सकते हैं, जिसने आपको दुख दिया। इसके लिए शरीर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि धैर्य और विश्वास की जरूरत है।

मनुष्य जीवन का महत्व

मनुष्य का जन्म बहुत कीमती है। यह यूं ही दुख में आ कर व्यर्थ करने के लिए नहीं मिला है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर एक जगह धोखा मिला है, तो उसे जीवन का अंत ना मानें। उस दुख को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। जब इंसान अपना जीवन ईश्वर को सौंप देता है, तो उसे हर तरह का लाभ मिलता है, मानसिक शांति भी और सही दिशा भी। जीवन को खत्म करना समस्या का हल नहीं है, बल्कि जीवन को सही उद्देश्य देना ही असली समाधान है।

गृहस्थ जीवन और सच्चे रिश्तों की समझ

जीवन का असली रूप गृहस्थी में दिखाई देता है, जहां पति-पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन और बच्चे होते हैं। इन रिश्तों में प्रेम होना बहुत जरूरी है। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि कम से कम परिवार के इन चार लोगों में सच्चा प्रेम हो, यही जीवन की सुंदरता है। लेकिन यह प्रेम बिना अध्यात्म के संभव नहीं है। जब जीवन में आध्यात्म नहीं होता, तो छल, कपट और वासनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे कलह और अशांति पैदा होती है।

अध्यात्म से ही सच्चा प्रेम संभव है

अध्यात्म इंसान को अंदर से शुद्ध करता है। यह सिखाता है कि कैसे निस्वार्थ प्रेम किया जाए और कैसे रिश्तों को निभाया जाए। प्रेमानंद जी महाराज उदाहरण देते हैं कि जब गौतम जी ने भगवान की आराधना की और सच्चे मन से प्रार्थना की, तो उन्हें उत्तम जीवनसाथी मिला। इससे यह सीख मिलती है कि चाहे मित्र चाहिए हो या जीवनसाथी, हमें ईश्वर से सही व्यक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:सब भाग्य में लिखा है, तो मेहनत क्यों करें? प्रेमानंद जी का जवाब आँखें खोल देगा
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Premanand Ji Maharaj life mantra

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।