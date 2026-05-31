Premanand Ji Maharaj Quotes: जीवन में प्रेम और संतोष...पढ़ें प्रेमानंद जी महाराज के 7 अनमोल विचार, बदल जाएगी जिंदगी
जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं और अपनी सोच बदलनी है, तो प्रेमानंद जी महाराज के इन 7 विचारों पर एक नजर जरूर डालें। उनके विचार जिंदगी जीने का सही तरीका बताते हैं।
Premanand Ji Maharaj Quotes: प्रेमानंद जी महाराज ऐसे संत हैं, जो इन दिनों युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हैं और लोग उनकी बातों-विचारों को सुनना पसंद करते हैं। सिर्फ युवा ही नहीं बड़े-बड़े सेलिब्रिटी भी उनकी शरण में जा चुके हैं। क्रिकेटर विराट कोहली कई बार प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने पहुंच चुके हैं। उनकी बातें जिंदगी की चुनौतियों से लड़ने की ताकत देती हैं और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी। उनका सीधा कहना है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। आज हम उनके ऐसे ही 7 विचार लेकर आए हैं, जो आपकी सोच-समझ और जिंदगी जीने का तरीका बदल देंगे।
प्रेमानंद जी महाराज के 7 विचार-
1- मन की शांति
मन को शांत करने का उपाय बाहर नहीं, भीतर उतरने में है। मौन में बैठो, वहीं आत्मा की आवाज सुनाई देती है। जब आपको लगे कि मन अशांत है, तब ऐसा करें।
2- प्रेम और संतोष का मार्ग
जो जीवन में प्रेम और संतोष का मार्ग अपनाता है, वही सच्चा सुखी होता है। अगर आप नफरत या गुस्से में रहोगे या फिर लालच करोगे तो कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। हमेशा दूसरे से ईर्ष्या बनी रहेगी।
3- अच्छे की उम्मीद जरूर रखें
दुख को सहना सीखो, क्योंकि आज का सुख कल के दुख को सहने की ताकत देता है। रात के बाद सवेरा जरूर आता है, इसलिए उम्मीद ना छोड़े। अगर आप अपना अच्छा कर्म कर रहे हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा।
4- चिंता मत करो
भविष्य की चिंता मत करो। जो होगा, भगवान की इच्छा से ही होगा। उन पर विश्वास रखो, सब सही होगा। जब सभी लोग साथ छोड़ देते हैं, तब भी ईश्वर होते हैं। आप अच्छा कर्म करो और भगवान की अराधना।
5- दुख-सुख जीवन का खेल
जो दूसरों को दुख देकर खुश होते हैं, वे कभी सफल नहीं होते। जो दूसरों के लिए दुःख सहकर सुख देते हैं, वही तरक्की पाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप से लोग खुश और सुख ही पाए।
6- मजबूत बनो
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि कठिन समय हमें मजबूत बनाता है, इसलिए उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान देकर जीवन को बेहतर बनाना चाहिए।
7- अधर्म से खुश नहीं रहोगे
जो भ्रष्टाचार या अधर्म आचरण करते हैं या करवाते हैं, तो उस कमाई से आया हुआ वैभव और सुख थोड़े दिनों का है, जो परिणाम स्वरूप कलेश, अशांति और विनाश करने वाला है। इसलिए हमेशा अच्छा मार्ग चुनो।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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