लाइफ को टेंशन फ्री बना देंगे ओशो के ये 5 मंत्र, खुश रहने के लिए आज से ही करें फॉलो

ओशो ने अपने जीवन में व्यक्ति को खुश और टेंशन फ्री रहने के लिए कई गहरे और व्यावहारिक सबक दिए हैं। ओशो के सरल विचार व्यक्ति को मन के भीतर की शांति और आनंद खोजने में मदद करते हैं। ऐसे में अगर आप जीवन में खुद को तनाव और समस्याओं से घिरा हुआ देखते हैं तो ओशों के ये 7 सीक्रेट मंत्र आपको खुश, संतुष्ट और टेंशन फ्री रहने में मदद कर सकते हैं।

जीवन का आनंद लेते हुए वर्तमान में जिएं ओशो के अनुसार व्यक्ति की खुशी का रहस्य उसके वर्तमान क्षण में छिपा हुआ है। अतीत की चिंता या भविष्य की योजना बनाने में समय बर्बाद करने की जगह वर्तमान समय को पूर्णता से जिएं। इसके लिए रोजना कुछ पल सिर्फ अपने लिए निकालें। जिसमें आप सिर्फ अपनी सांसों, आसपास की प्रकृति या छोटी-छोटी चीजों का आनंद ले सकें।

स्वयं को स्वीकार करें ओशो का कहना है कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। अपनी कमियों, गलतियों और खूबियों को प्यार से अपनाएं। आप जैसे भी हैं, खुद से प्यार करें। अपनी आलोचना करना छोड़ें और खुद को स्वीकारना सीखें।

मेडिटेशन करें ओशो के अनुसार, ध्यान मन को शांत करके हमारी आंतरिक खुशी से जोड़ता है। यह व्यक्ति को बाहरी परिस्थितियों पर निर्भरता से मुक्त करता है।रोजाना 10-15 मिनट के लिए शांत बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें।

इच्छाओं का बोझ कम करें ओशो कहते हैं कि अनंत इच्छाएं दुख का कारण बनती हैं। खुशी के लिए अपनी जरूरतों को सरल बनाएं। आपके पास जो है, उसमें संतुष्ट रहना सीखें। अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों की एक लिस्ट बनाकर चेक करें कि आपके लिए वास्तव में क्या जरूरी है। अनावश्यक चीजों के लिए खुद को परेशान करना छोड़ दें।