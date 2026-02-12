कृष्ण का संदेश जो रोज याद रखना चाहिए: नित्यानंद चरण दास ने बताया सच
जिंदगी के मुश्किल दिनों में अगर मन भारी लगे, तो कृष्ण की ये दो सीख आपको संबल दे सकती हैं। नित्यानंद चरण दास बता रहे हैं कि कैसे ये बातें डर, अकेलेपन और दर्द से बाहर निकालती हैं।
जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी सब कुछ आसान लगता है, तो कभी हालात इतने भारी हो जाते हैं कि आगे बढ़ना मुश्किल लगने लगता है। ऐसे समय में इंसान खुद को अकेला, टूटा हुआ और हारा हुआ महसूस करता है। इसी भावनात्मक संघर्ष के बीच आध्यात्मिक वक्ता नित्यानंद चरण दास भगवान कृष्ण की दो ऐसी शिक्षाओं की याद दिलाते हैं, जो रोज याद रखी जाएं, तो जीवन का नजरिया ही बदल सकता है।
1. 'तुम कभी अकेले नहीं हो — मैं तुम्हारे साथ हूं'
कृष्ण की यह बात सिर्फ एक सांत्वना नहीं, बल्कि गहरा आध्यात्मिक सत्य है। जब इंसान जीवन में असफलता, दुख या डर से गुजरता है तो सबसे पहले उसे अकेलापन महसूस होता है। लगता है कि कोई समझने वाला नहीं है। नित्यानंद चरण दास के अनुसार, कृष्ण हमें यह याद दिलाते हैं कि हर परिस्थिति में ईश्वर हमारे साथ होते हैं- भले ही हमें उनकी मौजूदगी महसूस ना हो। यह विश्वास मन को स्थिर करता है और डर को कम करता है। जब आपको लगता है कि पूरी दुनिया खिलाफ है, तब यह स्मरण आपको आंतरिक शक्ति देता है कि आप अकेले नहीं हैं।
2. 'कुछ भी स्थायी नहीं है — ना सुख, ना दुख'
हम अक्सर अपने दर्द और संघर्ष को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे यह परेशानी हमेशा रहेगी। लेकिन कृष्ण की सीख कहती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, यहां तक कि हमारा दर्द भी नहीं। नित्यानंद चरण दास समझाते हैं कि जब हम यह समझ जाते हैं कि दुख भी अस्थायी है, तो हम उससे लड़ने के बजाय उसे सहना सीख लेते हैं। यह सोच हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और हर कठिन दौर में धैर्य बनाए रखने की शक्ति देती है।
कृष्ण की सीख आज के जीवन में क्यों जरूरी है?
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, तुलना और असुरक्षा आम हो गई है। ऐसे में कृष्ण की ये दो बातें हमें सिखाती हैं कि:
- हर समस्या का अंत होता है।
- हर कठिनाई किसी उद्देश्य के लिए आती है।
- हमें बस चलते रहना है, भरोसा बनाए रखना है।
क्या करें रोज?
- दिन की शुरुआत या अंत में इन दो बातों को याद करें -
- जब मन भारी लगे, तो खुद से कहें- 'मैं अकेला नहीं हूं'
- दर्द के समय खुद को याद दिलाएं- ‘यह भी गुजर जाएगा’
नित्यानंद चरण दास के अनुसार, श्रद्धा, समर्पण और निरंतरता ही जीवन को हल्का और शांत बनाती है। कृष्ण पर भरोसा रखिए, अपने कर्म करते रहिए—बाकी सब अपने समय पर ठीक हो जाएगा।
लेखक के बारे में
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
