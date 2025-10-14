Hindustan Hindi News
दिवाली की सफाई करते हुए भूलकर भी बाहर ना फेंके ये 5 चीजें, घर से चली जाती है बरकत!

सफाई करते वक्त कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें भूलकर भी घर से नहीं निकालना चाहिए। माना जाता है कि ये वस्तुएं घर में लक्ष्मीजी का वास बनाए रखती हैं और सुख-समृद्धि लाती हैं। अगर इन्हें गलती से भी बाहर फेंक दिया जाए, तो मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 12:20 PM
दिवाली का त्यौहार नजदीक आते ही हर घर में साफ-सफाई का दौर शुरू हो जाता है। लोग अपने घर की हर चीज को नया और चमकदार बनाने में लग जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफाई करते वक्त कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें भूलकर भी घर से नहीं निकालना चाहिए? माना जाता है कि ये वस्तुएं घर में लक्ष्मीजी का वास बनाए रखती हैं और सुख-समृद्धि लाती हैं। अगर इन्हें गलती से भी बाहर फेंक दिया जाए, तो मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। आइए जानते हैं, ऐसी कौन-सी चीजें हैं जिन्हें दीपावली की सफाई के दौरान घर से कभी नहीं निकालना चाहिए।

शंख या कौड़ी

दिवाली की सफाई के दौरान पूजा के सामान में अगर पुराना शंख या कौड़ी मिल जाए तो उसे भूलकर भी फेकना नहीं चाहिए। क्योंकि ये दोनों ही चीजें माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं। ऐसे में मान्यता है कि इन्हें घर से बाहर निकालने पर, मां लक्ष्मी भी चली जाती हैं।

झाड़ू

झाड़ू का संबंध भी माता लक्ष्मी से है। दिवाली की सफाई के दौरान झाड़ू को भी घर से नहीं फेंकना चाहिए। दिवाली का दिन मां लक्ष्मी को खुश करने का दिन होता है। ऐसे में जब झाड़ू को घर से बाहर फेंका जाता है तो लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। इसलिए दीपावली की सफाई में झाड़ू को भूलकर भी ना फेंके।

लाल कपड़े

अक्सर लोग दीपावली के सफाई के दौरान पुराने कपड़े भी घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर अपने घर में कहीं पर भी लाल कपड़ा रखा हुआ है, तो उसे दीपावली की सफाई के दौरान भूल कर भी घर से बाहर ना करें या किसी को ना दें। लाल कपड़े को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और इसमें मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए दीपावली की सफाई के दौरान भूल कर भी लाल कपड़े को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए।

पुराने सिक्के

अगर आपको पुराने सिक्के मिल जाए, जिनका इस्तेमाल भले ही आज के दौर में नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्हें दीपावली की सफाई के दौरान घर से बाहर ना निकालें। दरअसल सिक्के पुराने हो या नए दोनों में ही मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में दीपावली के समय में इन्हें घर से बाहर निकालना यानी मां लक्ष्मी को घर से बाहर निकालना है, और इससे घर में दरिद्रता आती है।

Diwali

