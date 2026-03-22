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Quotes Of The Day: 'जिंदगी एक आईना है...' लाइफ में आगे बढ़ने का मोटिवेशन देते हैं ये कोट्स

Mar 22, 2026 07:01 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Quotes Of The Day: लाइफ में आगे बढ़ने, सक्सेज पाने के लिए महान लोगों की बातों को भी जरूर सुनना चाहिए। ये ना केवल सक्सेज पाने में मदद करते हैं बल्कि आपको सही राह पर चलना भी सिखाते हैं। महान लोगों की लिखी ये लाइनें आपको सफलता का पाठ पढ़ाएंगी।

Quotes Of The Day: 'जिंदगी एक आईना है...' लाइफ में आगे बढ़ने का मोटिवेशन देते हैं ये कोट्स

जीवन में आगे बढ़ना है सफलता हासिल करनी है तो खुद को पॉजिटिव रखने के साथ ही महान लोगों के विचारों से प्रभावित करना चाहिए। ऐसे महान लोग जो सफल होने और आगे बढ़ने के लिए कुछ बातों किताब में लिख गए। ऐसी बातें पढ़ें, समझें और उसे जीवन में उतारें। जिससे सक्सेज आपके पास हो लेकिन साथ ही किसी को नुकसान ना पहुंचे। एसिएंट ग्रीस के दार्शनिक अरस्तु ने बोला था कि काम में आनंद आने से काम में पूर्णता आती है।" अरस्तू का मानना ​​था कि किसी काम में पूरी तरह से तल्लीन रहने से संतुष्टि और उत्कृष्टता मिलती है। लाइफ में आगे बढ़ने और सक्सेज पाने के लिए पढ़ें महान लोगों के ये विचार।

हर अजनबी में एक सबक छिपा होता है, बस देखने की नजर चाहिए।"

हर चुनौती एक सबक छुपाती है। बस आपको उसे देखने वाली आंख की जरूरत है।

'सपनों की उड़ान वही भरते हैं, अकेले पंख हौसलों से बनते हैं।'

जो लोग सपने देखने की हिम्मत रखते हैं, उनके पंख साहस से बने होते हैं। ऐसे लोगों को किसी के साथ की जरूरत नहीं होते वो अकेले ही अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं।

जॉन मैक्सवेल ने कहा है कि 'सफल और असफल लोगों की क्षमताओं में बहुत अंतर नहीं होता है। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं।' इसका मतलब है कि सफलतता चाहने वाले इंसान की सोच और इच्छाएं असफल इंसान से बिल्कुल अलग होती हैं।

जॉन लब्बॉक विज्ञान के एक मशहूर लेखक थे, उन्होनों लिखा कि महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हर बच्चे को सिखाया जाए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जानी चाहिए।

'अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना सीखो'

सूरज की पूजा होती है क्योंकि वो हर दिन एक सा काम करता है, लोगों को अपनी रोशनी देता और रोज उगता है। जीवन में आगे बढ़ना है मेहनत करना है तो हर रोज करो। जिससे आगे बढ़ सको।

जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे

इसका मतलब है कि जैसा हम एक्शन करेंगे बदले में वैसा ही रिएक्शन मिलेगा। लाइफ में किसी को खुशी देने पर बदले में आपको भी कोई ना कोई खुशी जरूर देगा।

'जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ पर किसी की मजबूरी का नहीं, अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है।'

लाइफ में आगे बढ़ना है तो छोटे से छोटे मौके को भी हाथ से ना जाने दें और उसका उपयोग करें। लेकिन ध्यान रहे किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर, किसी को नुकसान पहुंचाकर सक्सेज ना मिले। ऐसी सक्सेज आपको दुख पहुंचाएगी।

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शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है-

एंशिएंट ग्रीस के दार्शनिक अरस्तु ने कहा था शिक्षा भले ही कड़वी हो लेकिन उसके फल मीठे होते हैं। आज जो चीजें सीखने में बुरी लगती हैं कल उनके परिणाम सुखद लगते हैं।

अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। आज का अवसर ही सबसे अच्छा है।

सही समय का इंतजार करने से अवसर नहीं मिलता बल्कि जब जिस समय आप अपने काम को करना शुरू कर देते हैं वहीं आपके लिए सबसे अच्छा समय होता है। जो सफलता दिलाने में मदद करता है।

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Aparajita

लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो


अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
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बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

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