Mahavir Jayanti 2026: महावीर स्वामी के 10 प्रेरणादायक विचार, जो बदल देंगे आपकी जिंदगी जीने का तरीका
Mahavir Jayanti 2026: 31 मार्च को महावीर जयंती मनाई जा रही है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के विचार आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायक है। चलिए आपको महावीर जयंती के खास मौके पर स्वामी जी के 10 अनमोल विचार पढ़ाते हैं।
Mahavir Jayanti 2026: महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और उनका जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व 31 मार्च को बिहार के वैशाली जिले के कुंडलपुर गांव में हुआ था। उन्होंने कठोर तप और साधना से ज्ञान प्राप्त किया और अहिंसा, सच्चाई तथा आत्मसंयम का मार्ग सभी को दिखाया। उनके विचार सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि साधारण जीवन के लिए भी मार्गदर्शक रहे हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां तनाव, लालच और असंतोष बढ़ता जा रहा है, वहां महावीर स्वामी के ये विचार हमें सरल, शांत और संतुलित जिंदगी जीने की राह दिखाते हैं। आइए जानते हैं उनके 10 ऐसे अनमोल विचार, जो न सिर्फ आपकी सोच बदलेंगे बल्कि जिंदगी जीने का तरीका भी बेहतर बना देंगे।
महावीर स्वामी के 10 अनमोल वचन
1- अहिंसा की राह
महावीर स्वामी का कहना था कि अहिंसा जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार है। आप अपने मन, कर्म और वचन से किसी को भी कष्ट न पहुंचाए, यही आपकी जिंदगी की सफलता होगी।
2- जियो और जीने दो
महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का संदेश दिया। उनका कहना था स्वयं शांति और संतुलन के साथ जीवन जिएं और दूसरों को भी सम्मानपूर्वक जीने का पूरा अधिकार दें।
3- स्वयं पर विजय
दूसरों को दुख देकर विजय पाना काफी सरल है लेकिन स्वयं पर विजय पाना सिर्फ बहादुर लोग ही करते हैं। पहले आप खुद पर विजय पाएं। जिसने खुद को जीत लिया, उसने संसार जीत लिया।
4- सत्य का मार्ग चुनो
सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन कभी गलत नहीं होता। आखिर में आपको सत्य ही सभी दुखों और भ्रम से मुक्त कराएगा। सत्य का मार्ग कभी न छोड़ें।
5- क्रोध है दुश्मन
क्रोध आपका सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध को शांति से, बुराई को अच्छाई से और लालच को संतोष से जीतना ही सच्ची बुद्धिमानी है। क्रोध से बनते काम भी बिगड़ जाते हैं।
6- कर्म का फल
महावीर स्वामी का कहना था कि मनुष्य का कर्म लौटकर आता है। आप जैसो बोते हो, वैसा ही फल पाओगे। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, जिससे आपको दुख न देखना पड़े।
7- धैर्य साथ रखें
किसी भी कठिन समय में अगर आपका कोई सच्चा साथी है तो वो धैर्य है। धैर्य का दामन कभी न छोड़ें ये आपकी जिंदगी में सफल बनाएगा।
8- इच्छाओं पर काबू करो
इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और ये अनंत है आकाश की तरह। जितना अधिक आप उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे, वे उतनी ही बढ़ती जाएंगी। संतोष ही सबसे बड़ा धन है।
9- मन से पवित्रता
नहा-धोकर आप शरीर को पवित्र कर सकते हैं लेकिन दिल या मन को नहीं। अगर मन में द्वेष, कुंठा, क्रोध बसे हैं, तो आप पवित्र नहीं है। यदि मन शुद्ध है, तो पूरा संसार आपके लिए सुखद है।
10- नजरिए का सम्मान
आपका सत्य सही हो सकता है लेकिन उसी क्षण दूसरे का सच भी सही हो सकता है। दूसरों की बात-सच्चाई और विचारों को भी समझने का प्रयास करें, इससे आपका जीवन सरल बनेगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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