लाइफस्टाइल डॉक्टर ने बताईं 7 स्किल्स जो हर महिला को सीखनी चाहिए, चेक करें क्या आप हैं सही ट्रैक पर?

संक्षेप: अगर आप महिला हैं या आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जो हमेशा दूसरों की फिक्र करती है और अपना असतित्व भूलती जा रही है तो लाइफस्टाइल डॉक्टर की सुझाई 7 स्किल्स उन्हें सीखनी चाहिए।

महिलाएं सुबह से उठकर रात तक दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं। ऐसे में फ्रस्ट्रेटेड होना और चिड़चिड़ा होना स्वाभाविक है। कुछ काम ऐसे भी हैं जो जरूरी लाइफ स्किल्स हैं, महिलाओं को जरूर आनी चाहिए। लाइफस्टाइल डॉक्टर अक्षत ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में ऐसी 7 स्किल्स बताई हैं जो महिलाओं को जरूर आनी चाहिए।

डॉक्टर अक्षत ने बताया कि उन्होंने यह वीडियो इसलिए बनाया है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के काम आ सके। डॉक्टर ने बताया कि पुरुषों को भी स्किल्स सीखनी चाहिए लेकिन महिलाओं को पहले सीखनी चाहिए।

फाइनैंसेज और ई-बैंकिंग महिलाओं का अपना बैंक अकाउंट और इसमें पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर वे काम करतीं, पैसे कमाती हैं या काम करना चाहती हैं तो और भी ज्यादा। उन्हें फोन बैंकिंग भी आनी चाहिए साथ ही फ्रॉड्स से बचना भी।

ना कहना ना कहने से आपके मन में काफी शांति रहती है। आपके लिए समय भी रहता है और अच्छा लगता है। शुरू में थोड़ा अजीब लग सकता है। इसीलिए ना कहना है सीखना एक जरूरी स्किल है।

खुद को प्राथमिकता देना आप दूसरों के लिए लगे रहते हैं लेकिन खुद के लिए पहले करना चाहिए। जैसे एयर होस्टेस बोलती हैं, पहले अपना मास्क लगाएं फिर दूसरों की मदद करें। अगर खुद को हां कहना सीखेंगे तो जीवन में आप अपने लिए भी ऐसा ही करेंगे। एक्सरसाइज करना एक ऐसा ही तरीका है जिसमें आप खुद को हां कहते हैं।

सेल्फ डिफेंस सीखना डॉक्टर अक्षय लिखते हैं, मैं मानता हूं, ये गलत है कि आपको सेल्फ डिफेंस सीखने की जरूरत है लेकिन आज कोई और रास्ता भी नहीं है। इसलिए आप थोड़ा-बहुत जरूर सीखें चाहे वर्कआउट के फॉर्म में ही।

खुद को एक्प्रेस करें अपने मन की बात जाहिर करें। इसलिए नहीं कि आप सफाई देना चाहती हैं बल्कि इससे आपके लिए भी क्लैरिटी बनेगी। इससे आप बेहतर बनेंगी, स्ट्रेस भी अच्छी तरह हैंडल कर पाएंगी।

ड्राइविंग सीखें ड्राइविंग सीखना आपको इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनाएगा। क्राइसिस के मौके पर कोई ना होने पर आपके लिए यह काफी मददगार साबित हो सकता है।