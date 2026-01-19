Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़जीवन मंत्रIs Everything already Written in Destiny? Premanand Ji Maharaj Explains the Truth
सब कुछ भाग्य में लिखा है, तो मेहनत क्यों करें? प्रेमानंद जी महाराज का जवाब आँखें खोल देगा!

सब कुछ भाग्य में लिखा है, तो मेहनत क्यों करें? प्रेमानंद जी महाराज का जवाब आँखें खोल देगा!

संक्षेप:

Premanand Ji Maharaj: ये डिबेट हमेशा से चलती आई है कि क्या वाकई किस्मत जैसी कोई चीज होती है। और अगर हां, तो क्या सबकुछ पहले से ही तय है? हाल ही में प्रेमानंद जी महाराज ने अपने एक सत्संग में इस सवाल का जवाब दिया है।

Jan 19, 2026 02:58 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

'वही होगा जो किस्मत में लिखा है' या 'किस्मत से बढ़कर किसी को कुछ नहीं मिलता', ये बातें आपने कभी ना कभी सुनी होंगी या हो सकता है कही भी हों। ये डिबेट हमेशा से चलती आई है कि क्या वाकई किस्मत जैसी कोई चीज होती है। और अगर हां, तो क्या सबकुछ पहले से ही तय है? फिर तो कुछ करने का फायदा ही नहीं, क्योंकि जब सब पहले से ही लिखा जा चुका है तो हम कर भी क्या सकते हैं। ऐसे तमाम सवाल अक्सर दिमाग में आते रहते हैं और इनका कोई जवाब भी नहीं मिलता। हाल ही में प्रेमानंद जी महाराज ने अपने एक सत्संग में इस सवाल का जवाब दिया है। आइए जानते हैं उनका इसपर क्या मानना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या सब कुछ भाग्य में लिखा होता है?

प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि ऐसा मानना बिल्कुल सही नहीं है कि सब कुछ आपके भाग्य में पहले से ही लिखा हुआ है। हां कुछ चीजें पहले से तय होती हैं, जिन्हें 'प्रारब्ध' कहा जाता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये प्रारब्ध क्या है। महाराज जी के अनुसार नियति, दैव, भाग्य इन सभी को प्रारब्ध कहा जाता है। ये आपके कर्मों से तय होता है।

शुभ और अशुभ कर्मों से बनता है प्रारब्ध

प्रारब्ध यानी जो पहले से तय हो। हर किसी के जीवन में कुछ चीजें पहले से तय होती हैं। महाराज के अनुसार ये आपके शुभ और अशुभ कर्मों से मिलकर बनता है। शुभ यानी पुण्य कर्म और अशुभ यानी पाप कर्म। शुभ कर्मों का फल है सफलता, विजय, अनुकूलता, विविध सुख सामग्री। वहीं अशुभ कर्मों का फल हैं असफलता, हार, दुख, रोग, संकट आदि। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि सिर्फ यही दो चीजें पहले से तय होती हैं, आकी चीजें मनुष्य अपने नए कर्मों से बनाता है।

प्रारब्ध और नए कर्मों में क्या फर्क है?

क्या में कोई अच्छा कर्म करूंगा, ये पहले से तय है? महाराज जी इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि ये आपका नया कर्म है, जो पहले से तय नहीं है। केवल सुख दुख पुराने प्रारब्ध का नतीजा होते हैं। उदाहरण के लिए कोई तीर्थयात्रा पर जा रहा हो और वहां उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, तो ये उसके प्रारब्ध का फल है। भाग्य आपका पुराना कर्म होता है, जो जीवन में सुख-दुख को तय करता है।

नए कर्मों से बदल सकते हैं अपनी किस्मत

प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि मनुष्य अपने नवीन कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है। अगर आपके नवीन कर्म इतने बलवान हो जाएं, तो पुराने प्रारब्ध को भी रौंद सकते हैं। अच्छे कर्म जैसे परोपकार, सेवा, अध्यात्म के और बढ़ना, अच्छा इंसान बनना ये सभी अच्छे कर्म हैं जो आपके भाग्य का नव निर्माण करते हैं।

ये भी पढ़ें:इमोशनल मैच्योरिटी: वो 6 हुनर जो आपके बिखरते रिश्तों में जान फूंक सकते हैं
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
life mantra Premanand Ji Maharaj

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।