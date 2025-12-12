Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़जीवन मंत्रIf Your Salary Is Under 50,000 rupees This Single Savings Rule Can Secure Your Future
50 हजार से कम सैलरी है? तो ये 1 नियम गांठ बांध लें, इमरजेंसी में काम आएंगी सेविंग्स!

संक्षेप:

Money Savings Rule: चाहे आपकी सैलरी 50 हजार हो या कम, थोड़ी प्लानिंग से आप हर महीने एक अच्छा अमाउंट बचा सकते हैं। अगर खर्चों को सही जगह बाँटा जाए तो कम इनकम में भी मजबूत फाइनेंशियल बेस बनाया जा सकता है।

Dec 12, 2025 04:28 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
हर महीने सैलरी मिलते ही कई तरह के खर्च सामने आ जाते हैं और देखते-देखते ज्यादातर पैसा खत्म भी हो जाता है। ऐसे में बहुत से लोग सोचते हैं कि बचत करने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी है। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर मामलों में बचत आपकी कमाई पर नहीं, आपकी आदतों पर निर्भर करती है। चाहे आपकी सैलरी 30 हजार हो, 40 हजार हो या फिर 50 हजार, थोड़ी प्लानिंग से आप हर महीने एक अच्छा अमाउंट बचा सकते हैं। अगर खर्चों को सही जगह बाँटा जाए तो कम इनकम में भी मजबूत फाइनेंशियल बेस बनाया जा सकता है। बस जरूरत है एक आसान और समझ में आने वाले नियम को अपनाने की, जिससे आपकी बचत धीरे-धीरे बढ़ती जाए और आने वाले समय में आपको एक सिक्योर फ्यूचर मिल सके। चलिए जानते है कुछ आसान से ट्रिक्स जिनकी मदद से कम सैलरी में भी आप हर महीने आसानी से एक अच्छा अमाउंट सेव कर पाएंगे।

50-30-20 नियम को करें फॉलो

कमाई चाहे जितनी भी हो, अगर उसे सही तरह से मैनेज किया जाए तो बचत करना मुश्किल नहीं रहता। इसी के लिए 50-30-20 का नियम बहुत मदद करता है। इस नियम के अनुसार अपनी सैलरी का 50% हिस्सा आपकी बेसिक जरूरतों पर, जैसे- किराया, खाना, बिजली-पानी, दवाइयाँ और रोजमर्रा के खर्च पर इन्वेस्ट करें। इसके बाद 30% हिस्सा आपकी इच्छाओं या शौक पर खर्च करें, जिसमें बाहर खाना, कपड़े, घूमना-फिरना जैसी चीजें शामिल होती हैं। बचा हुआ 20% हिस्सा आपकी सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। यह छोटा सा बदलाव लंबे समय में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है।

कमाई चाहे जितनी भी हो, बचत की शुरुआत जरूरी है

बहुत बार लोग सोचते हैं कि सैलरी बढ़ने के बाद बचत शुरू करेंगे, लेकिन असली फर्क तभी दिखाई देगा, जब आप शुरुआत से ही सेविंग को लेकर अलर्ट रहेंगे। अगर आपको अपनी सैलरी में से 20% बचाना मुश्किल लग रहा है, तो आप सीधे 10,000 रुपये की फिक्स बचत से शुरुआत कर सकते हैं। हर महीने 10,000 रुपये बचाना शुरू कर दें और इसे बिना रोके जारी रखें। यह आदत आपकी फाइनेंशियल लाइफ को स्थिर बनाती है और धीरे-धीरे बचत का अमाउंट भी बढ़ता जाता है।

अनचाहे खर्च और सब्सक्रिप्शन बंद करना होगा

हम में से कई लोग ऐसे सब्सक्रिप्शन और सर्विसेज लेते हैं जिन्हें हम कभी यूज भी नहीं करते। इन्हें बंद करना बचत का सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा थोड़े से खर्च कम करना भी जरूरी है, जैसे बेवजह बाहर खाना, जरूरत से ज्यादा शॉपिंग या ब्रांडेड चीजों पर बेवजह खर्च करने से बचें। ये छोटे- छोटे बदलाव आगे चलकर आपको बड़ा फायदा देंगे।

छोटी बचत से भी होगा बड़ा फायदा

अगर आप हर महीने सिर्फ 10,000 रुपये सेविंग या इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं और ये आदत 10 से 12 साल तक लगातार बनाए रखते हैं, तो आपकी कुल बचत अच्छी-खासी हो जाती है। लंबे समय में यह रकम बढ़कर लगभग 20 से 25 लाख तक पहुँच सकती है। यह एक बड़ा अमाउंट है, जो फ्यूचर में आपको मजबूती देगा। चाहे वह बच्चों की पढ़ाई हो, घर लेना हो या किसी इमरजेंसी के लिए पैसे जमा करने हों।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें

