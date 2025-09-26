त्योहारों पर ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली हैं तो इन सावधानियों का रखें ध्यान

त्योहार यानी उत्सव-उल्लास और खरीदारी करने की एक और दमदार वजह। तभी तो हाल ही में हुए एक सर्वे में शामिल 92 प्रतिशत लोगों ने माना कि वो इस साल त्योहारों के मौसम में अपना शॉपिंग बजट बढ़ाएंगे। हालांकि खरीदारी वही सही साबित होती है, जो सोच-समझकर की जाए। कैसे करें समझदारी से ऑनलाइन खरीदारी, बता रही स्मिता

त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। दशहरा, करवाचौथ दीपावली, भैया दूज, छठ जैसे बड़े त्योहार एक के बाद एक आएंगे। जाहिर है, लोग खरीदारी भी खूब करेंगे। कई सर्वे के निष्कर्ष बता रहे हैं कि देश आगामी त्योहारी सीजन के लिए तैयार हो रहा है। महिलाएं हों या पुरुष, ज्यादातर भारतीय ग्राहक त्योहारों पर जमकर खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं। खासकर ऑनलाइन शॉपिंग में खूब बढ़ोतरी होगी। हाल ही में जारी जियो स्टार फेस्टिव सेंटीमेंट सर्वे के मुताबिक 92% भारतीय उपभोक्ता इस साल त्योहारों पर किए जाने वाले अपने खर्च को बढ़ाने या पिछले साल की तरह बहुत अधिक खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं। यह सर्वेक्षण त्योहारों पर किए जाने वाले खर्च को लेकर ग्राहक की सोच और तैयारी को लेकर किया गया था। हर साल की तरह पुरुष तो खर्च करेंगे ही, महिलाएं अपनी खरीदारी में विविधता लाएंगी। वे फैशन, सौंदर्य, वेलनेस, घरेलू उपकरण और मोबाइल जैसी श्रेणियों में ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करेंगी। वहीं, फ्लिपकार्ट द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र में महिलाएं एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रही हैं। ऑनलाइन खरीदारी में महिला खरीदारों की संख्या में 34 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। टियर 3 शहरों में भी यह वृद्धि दर्ज की गई है।

ऑनलाइन खरीदारी से बढ़ता लगाव मार्केट एक्सपर्ट तन्वी सिन्हा बताती हैं कि ऑनलाइन स्टोर सातों दिन और 24 घंटे खुले रहते हैं। इससे उपभोक्ता दिन हो या रात, किसी भी समय घर बैठे या चलते-फिरते खरीदारी कर सकते हैं। इससे सामान खरीदने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और न ही स्टोर के खुलने के समय का पालन करना पड़ता है। त्योहारों की वजह से मार्केट की भीड़-भाड़ और लंबी चेकआउट कतारों से बचने में भी ऑनलाइन शॉपिंग मदद करती है। आधुनिक लॉजिस्टिक्स और तेज शिपिंग विकल्प मौजूद होने के कारण ऑनलाइन खरीदारी करने से सामान की डिलीवरी जल्दी हो जाती है। ऑनलाइन खरीदार अन्य ग्राहकों की साइट पर उपलब्ध समीक्षा और रेटिंग पढ़ कर सामान की तुलना भी कर सकते हैं। ये सभी विकल्प ग्राहकों को बहुत तेजी से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स की ओर आकर्षित कर रहे हैं। तन्वी सिन्हा के अनुसार, कई ऑनलाइन स्टोर की ऊपरी लागत कम होती है। इसका लाभ ग्राहकों को मिलता है। ग्राहक अलग-अलग ऑनलाइन स्टोर पर उपलब्ध सामान की तुलना कर किफायती दाम में बढ़िया सामान खरीद सकते हैं। ज्यादातर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म समय-समय पर कम कीमत में शिपिंग, प्रमोशनल छूट और कैशबैक रिवॉर्ड भी देते हैं। ऑनलाइन खरीदारी के दौरान सेल्स स्टाफ और अन्य लोगों के साथ बातचीत करने का दबाव नहीं रहता है। इससे ग्राहक तनावमुक्त खरीदारी कर सकते हैं।

किस चीज की होगी ज्यादा खरीदारी एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार, इस साल महिलाएं कपड़े, सौंदर्य, गैजेट और घरेलू सजावट की चीजों की खरीदारी करेंगी। सर्वे के अनुसार 33% महिलाएं कपड़े और फैशन से जुड़ी चीजों की खरीदारी करेंगी, 27% अपना मनपसंद मोबाइल खरीदेंगी, वहीं 18% इलेक्ट्रॉनिक्स पर पैसे खर्च करेंगी। इसके बाद छुट्टियां मनाने के लिए बुकिंग और आभूषण आदि पर खर्च किया जाएगा।

मन की सेहत पर असर ऑनलाइन शॉपिंग को हमारे जीवन का हिस्सा बने दस साल से ज्यादा समय हो गया है। इसकी लोकप्रियता में सुविधा के साथ ही इसका फील गुड फैक्टर भी है। मनोचिकित्सक डॉ. गार्गी चौहान बताती हैं, ‘कुछ खरीदने से हमें सुखद अहसास होता है। इससे शरीर में डोपामाइन हार्मोन का स्तर बढ़ता है। बाहर जाकर दुकान ढूंढना, दुकानदार से बात करना, ट्रैफिक या पार्किंग से निपटना, ये काम हमें भारी लगते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हमें घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कम प्रयास में कोई काम हो जाए, तो हमारा मस्तिष्क आसान रास्ता पसंद करता है। भीड़ और आने-जाने के झंझटों से भी छुटकारा मिलता है। ऑनलाइन खरीदारी व्यक्तिगत रूप से खरीदारी करने की तुलना में अधिक सुरक्षित, आसान और भावनात्मक रूप से कम थकाने वाली लगती है।’ कुछ लोग सोशल एंग्जायटी के शिकार होते हैं यानी सार्वजनिक स्थानों और लोगों से बातचीत उन्हें परेशान करती है। ऐसे में ऑनलाइन खरीदारी उन्हें तनाव मुक्त करती है। खरीदारी पर नियंत्रण, गोपनीयता और निजी स्तर पर काम होने के कारण वे इसमें खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं।

ऐसे होगा फायदे का सौदा खरीदारी की योजना बनाएं: अपनी खरीदारी की योजना बनाएं। आकर्षक छूट पर अधिक खर्च करने से बचने के लिए उन वस्तुओं की सूची बना लें, जिनकी आपको सचमुच जरूरत है। योजना बनाने से सेल के दौरान बेहतर डील का इंतजार करने में भी मदद मिलती है। अलग-अलग ऑनलाइन स्टोर पर उपलब्ध एक प्रोडक्ट की कीमतों की तुलना करें। गूगल शॉपिंग जैसे ब्राउजर एक्सटेंशन इसमें आपकी मदद कर सकते हैं।

प्रोडक्ट रिव्यू जरूर पढ़ें: समीक्षा पढ़ने पर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु खरीदने में मदद मिलती है। कई बार सेलर अपने सामान के बारे में बढ़ा-चढ़ा कर जानकारी देते है। ग्राहकों के रिव्यू को पढ़ने के बाद ऑर्डर देने से सही सामान चुनने में आपको मदद मिलेगी।

प्रोमो कोड और डिस्काउंट कोड जरूर देखें: प्रोमो कोड देखें। चेकआउट करने से पहले डिस्काउंट कोड भी जांचें। कई बार विक्रेता कुछ प्रतिशत छूट, फ्री शिपिंग या अन्य छूट के लिए प्रोमो कोड प्रदान करते हैं। डिस्काउंट पर अपनी खरीदारी के लिए इनका उपयोग करें।

रिवॉर्ड का लाभ उठाएं: कैशबैक साइट्स और एप्स का उपयोग करें। राकुटेन, स्वैगबक्स या हनी जैसी वेबसाइट और एप्स के प्लेटफॉर्म से खरीदारी करने पर खर्च का एक प्रतिशत वापस हो जाता है। यह बचत समय के साथ बढ़ सकती है। लॉयल्टी प्रोग्राम में शामिल हों। जिन स्टोर से ज्यादा खरीदारी करती हैं, उनके रिवॉर्ड प्रोग्राम के लिए साइन अप करें। ये प्रोग्राम अक्सर बार-बार आने वाले ग्राहकों को पॉइंट्स, विशेष छूट या सेल के बारी में जानकारी देते रहते हैं।

कैशबैक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करें: ऐसे क्रेडिट कार्ड का उपयोग करें, जो ऑनलाइन खरीदारी पर कैशबैक रिवॉर्ड प्रदान करता हो। कुछ कार्ड पर कोई वार्षिक शुल्क नहीं होता और कैशबैक दरें अधिक होती हैं। इससे आपकी बचत और बढ़ जाती है।

न्यूजलेटर्स के लिए साइन अप करें: न्यूजलेटर्स के लिए साइन अप करें। कई ऑनलाइन स्टोर अपने न्यूजलेटर सब्सक्राइबर्स को छूट या सेल की शुरुआती सूचना देते हैं। ये न्यूजलेटर्स आपकी नजर में रहें, इसके लिए एक अलग ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें।

सुरक्षा से न हो समझौता 1) व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए एड्रेस बार में https:// और ताले की आइकन वाली वेबसाइट्स से ही खरीदारी करें। सार्वजनिक वाई-फाई का इस्तेमाल कभी भी खरीदारी के लिए नहीं करें।

2) कई लोग शॉपिंग वेबसाइट पर अपनी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से संबंधित जानकारियां सेव कर देते हैं, ताकि अगली बार शॉपिंग करते समय उनका समय बचे। पर ऐसा करने से आप जालसाजों की आसान शिकार बन सकती हैं।

3) फर्जी वेबसाइट्स से सावधान रहें। साइबर अपराधी अक्सर असली जैसी दिखने वाली फर्जी वेबसाइट्स बनाकर लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं। ऐसी वेबसाइट्स पर शॉपिंग करना बेहद खतरनाक हो सकता है। जैसे ही आप इन पर अपनी पर्सनल या बैंक डिटेल्स दर्ज करते हैं, यह जानकारी हैकर्स के पास चली जाती है। इससे आपकी निजी जानकारी और बैंक खाते की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। हमेशा केवल विश्वसनीय और सुरक्षित वेबसाइट्स से ही खरीदारी करें।

4) कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ईमेल मार्केटिंग का सहारा लेती हैं। साइबर ठग भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर लुभावने ऑफर्स के नाम पर लोगों को फंसाते हैं। ऐसे फर्जी ईमेल्स में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करने से आपकी संवेदनशील जानकारी, जैसे बैंक डिटेल्स या पासवर्ड, हैकर्स के हाथ लग सकते हैं। अनजान लोगों या संदिग्ध स्रोतों से आए ईमेल्स को खोलने से बचें और किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी प्रामाणिकता जांच लें।