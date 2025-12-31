सोने से पहले मन को दें सुकून: डॉ.हंसाजी का आसान मानसिक डिटॉक्स मंत्र

संक्षेप: दिनभर की भागदौड़ और मानसिक तनाव के बीच मन को आराम देना बेहद जरूरी है। डॉ.हंसाजी के अनुसार, सोने से पहले कुछ पल खुद के लिए निकालकर किया गया मानसिक डिटॉक्स मन को शांत करता है और जीवन में संतुलन लाता है।

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा मन लगातार सूचनाओं, चिंताओं और अपेक्षाओं से घिरा रहता है। काम का दबाव, मोबाइल स्क्रीन, रिश्तों की उलझनें और भविष्य की फिक्र- ये सब मिलकर मानसिक थकान पैदा करते हैं। ऐसे में मानसिक डिटॉक्स यानी मन को साफ और शांत करना बेहद जरूरी हो जाता है। योग विशेषज्ञ Dr. Hansaji Yogendra के अनुसार, मानसिक शांति के लिए किसी बड़े बदलाव की नहीं, बल्कि रोज के छोटे-छोटे अभ्यासों की जरूरत होती है। उनका मानना है कि जब हम दिन के अंत में कुछ पल खुद को देते हैं तो मन धीरे-धीरे हल्का होने लगता है। रात को सोने से पहले किया गया मानसिक डिटॉक्स ना सिर्फ नींद की गुणवत्ता सुधारता है, बल्कि अगले दिन के लिए मानसिक संतुलन भी बनाता है। शांत मन के साथ जीवन अपने आप अधिक संतुलित और सकारात्मक महसूस होने लगता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

Dr. Hansaji Yogendra के अनुसार मानसिक डिटॉक्स करने के तरीके

1. सोने से पहले खुद के लिए समय निकालें: दिनभर की जिम्मेदारियों के बाद 5–10 मिनट सिर्फ अपने लिए रखें। मोबाइल, टीवी और नोटिफिकेशन से दूरी बनाएं।

2. गहरी सांस लेने का अभ्यास करें: आंखें बंद करके 5–7 गहरी सांसें लें, सांस लेते समय शांति और छोड़ते समय तनाव को बाहर जाने का भाव रखें।

3. कृतज्ञता (Gratitude) का अभ्यास करें: दिन में मिली छोटी-छोटी अच्छी बातों को याद करें, और मन ही मन उन अनुभवों के लिए धन्यवाद भी कहें।

4. चिंताओं को छोड़ने की आदत डालें: यह स्वीकार करें कि हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं होती। सोने से पहले समस्याओं पर सोचने के बजाय उन्हें अगले दिन के लिए छोड़ दें

5. मन को शांत करने वाले विचार अपनाएं: सकारात्मक वाक्य दोहराएं जैसे 'मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं'। मन भटके तो ध्यान फिर से सांस पर ले आएं।

6. नियमितता बनाए रखें: मानसिक डिटॉक्स को रोज की आदत बनाएं, लगातार अभ्यास से मन स्वाभाविक रूप से शांत रहने लगता है।

क्यों जरूरी है मानसिक डिटॉक्स? तनाव और बेचैनी कम होती है, नींद बेहतर होती है, भावनात्मक संतुलन बना रहता है और निर्णय लेने की क्षमता सुधरती है।