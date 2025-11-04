Hindustan Hindi News
Guru Nanak Jayanti 2025 : जीवन की समस्याओं को सुलझाने में मदद करेंगे गुरु नानक जी के ये 5 अनमोल वचन

Guru Nanak Jayanti 2025 : जीवन की समस्याओं को सुलझाने में मदद करेंगे गुरु नानक जी के ये 5 अनमोल वचन

संक्षेप: Guru Nanak Jayanti 2025: अगर आप जीवन के किसी मोड़ पर खुद को समस्याओं से घिरा हुआ पाते हैं तो गुरु नानक जी के ये अनमोल वचन आपकी हर परेशानी को दूर करने में मदद कर सकते हैं।

Wed, 5 Nov 2025 12:05 AMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
देशभर में गुरु नानक देव जी की जयंती, जिसे गुरुपर्व या प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है, हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस साल यह खास दिन 5 नवंबर को मनाया जाएगा। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी ने मानवता, समानता, सत्य और सेवा का संदेश दिया। उनके उपदेश आज भी जीवन की हर समस्या का हल देते हैं। गुरु नानक जी के उपदेश सरल होने के बावजूद गहरा अर्थ लिए हुए होते हैं। अगर आप भी जीवन के किसी मोड़ पर खुद को समस्याओं से घिरा हुआ पाते हैं तो गुरु नानक जी के ये अनमोल वचन आपकी हर परेशानी को दूर करने में मदद कर सकते हैं। ये सभी उपदेश जीवन को रोशन करते हैं, जैसा कि गुरु नानक जयंती का नाम 'प्रकाश पर्व' दर्शाता है।

जीवन की समस्याओं को सुलझाने में मदद करेंगे गुरु नानक जी के ये अनमोल वचन

एक ओंकार सतनाम (ईश्वर एक है)

ईश्वर एक है, सत्य का नाम है। सभी धर्मों और लोगों में एक ही दिव्य शक्ति विद्यमान है। यह उपदेश असमानता और भेदभाव की समस्या का समाधान करता है। नानक जी का यह उपदेश कहता है कि अगर सबको समान माना जाए, तो सामाजिक कलह समाप्त हो जाती है।

नाम जपना (ईश्वर का नाम जपो)

निरंतर ईश्वर का नाम जपने से मन शांत होता है। यह मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद का इलाज है। ध्यान और भक्ति से जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करना आसान हो जाता है। रोजाना 'वाहेगुरु' या 'सतनाम' का जाप करें, ताकि नकारात्मक विचार दूर हों।

किरत करो (ईमानदार कमाई करो)

कड़ी मेहनत से कमाओ और नैतिक जीवन जियो। यह आर्थिक समस्याओं और लालच का उपाय है। गुरु जी कहते हैं, 'सच्चा जीवन वही है जो मेहनत पर टिका हो।' नौकरी या व्यवसाय में ईमानदारी रखें, ताकि सफलता स्थायी हो।

वंड छकना (भोजन बांटो)

कमाई का कुछ हिस्सा जरूरतमंद में बांटो। यह स्वार्थ और गरीबी की समस्या हल करता है। लंगर प्रथा इसी से प्रेरित है, जो समानता सिखाती है। रोजाना दान करें, इससे खुशी बढ़ती है और रिश्ते मजबूत होते हैं।

सेवा और प्रेम (सेवा करो, प्रेम फैलाओ)

सच्चा धर्म पूजा नहीं, दूसरों की सेवा है। यह अकेलापन और क्रोध का समाधान है। गुरु जी कहते हैं, 'सेवा से मन पवित्र होता है।'

Guru Nanak jayanti

