Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़जीवन मंत्रGaur Gopal Das explains Why should you stop caring about what people think of you
लोगों की बातें दिल पर लेना छोड़िए, जीवन खुद आसान हो जाएगा: गौर गोपाल दास

लोगों की बातें दिल पर लेना छोड़िए, जीवन खुद आसान हो जाएगा: गौर गोपाल दास

संक्षेप:

अक्सर हम दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि लोगों की सोच हमारे बारे में नहीं, उनकी परिस्थितियों के बारे में होती है। गौर गोपाल दास की यह कहानी इसी सच्चाई को उजागर करती है।

Dec 27, 2025 03:11 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी का बड़ा हिस्सा इस डर में जीते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। उनकी तारीफ हमें ऊपर उठा देती है और उनकी आलोचना भीतर तक तोड़ देती है। लेकिन आध्यात्मिक गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर गौर गोपाल दास समझाते हैं कि लोगों की राय अक्सर हमारी सच्चाई नहीं, बल्कि उनकी सोच, उम्मीदों और अनुभवों का प्रतिबिंब होती है। इसे समझाने के लिए वे एक बेहद सरल लेकिन गहरी सीख देने वाली कहानी सुनाते हैं- समुद्र की कहानी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
  1. एक दिन एक महिला का पति समुद्र में डूब गया। दुख से टूटकर उसने रेत पर लिखा, ‘समुद्र एक हत्यारा है।’
  2. उसी दिन, एक मछुआरे को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मछली मिली। खुशी से उसने लिखा, ‘समुद्र मेरा पालनहार है।’
  3. कुछ दूरी पर एक बच्चा लहरों में अपने जूते खो बैठा। गुस्से में उसने लिखा, ‘समुद्र एक चोर है।’
  4. आगे चलकर एक बूढ़े व्यक्ति को किनारे पर एक कीमती मोती मिला। मुस्कुराते हुए उसने लिखा, 'समुद्र बहुत उदार है।'

चार लोग, एक ही समुद्र लेकिन चार बिल्कुल अलग राय। फिर अचानक एक बड़ी लहर आई और रेत पर लिखी सारी बातें मिटा गईं।

गौर गोपाल दास कहते हैं, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। लोग आपके बारे में जो कहते हैं, वह असल में आपके बारे में नहीं होता। वह इस पर निर्भर करता है कि उन्होंने आपसे क्या पाया या क्या खोया। किसी के लिए आप सहारा हैं, किसी के लिए खतरा, किसी के लिए अवसर और किसी के लिए निराशा।

ये भी पढ़ें:स्टूडेंट लाइफ में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं ये 5 सीख: गौर गोपाल दास

जीवन मंत्र: अगर आप हर राय को दिल से लगाने लगेंगे तो कभी शांति नहीं पाएंगे। आपकी असली कीमत उन लोगों की सोच से तय नहीं होती जिनका नजरिया स्वार्थ, तुलना या जलन से भरा हो। आपकी कीमत वहां तय होती है जहां बिना किसी लाभ या नुकसान के लोग आप पर भरोसा करते हैं- और सबसे जरूरी, जहां आप खुद अपने मूल्य को पहचानते हैं। इसलिए नकारात्मकता को खुद पर हावी ना होने दें। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और सही सोच ही वह जमीन है जिस पर खड़े होकर आप दुनिया की हर राय से ऊपर उठ सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
life mantra

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।