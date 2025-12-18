हर वक्त मन अशांत रहता है? अपनाएं गौर गोपाल दास की शांति वाली आदतें
भागदौड़ भरी जिंदगी में शांत रहना आसान नहीं होता। मोटिवेशनल स्पीकर गौर गोपाल दास के अनुसार, शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके से आती है।
आज की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में तनाव, बेचैनी और ओवरथिंकिंग आम समस्या बन चुकी है। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, मन का अशांत रहना और हर समय किसी ना किसी चिंता में डूबे रहना हमारी मानसिक सेहत को धीरे-धीरे कमजोर कर देता है। ऐसे में मोटिवेशनल स्पीकर और आध्यात्मिक गुरु गौर गोपाल दास के विचार हमें जीवन को शांत और संतुलित रखने की सही दिशा दिखाते हैं। उनके अनुसार, शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे भीतर के दृष्टिकोण से आती है।
1. सांसों से शुरुआत करें: गौर गोपाल दास कहते हैं कि जब भी मन बहुत बेचैन हो, सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान दें। कुछ गहरी और धीमी सांसें लेने से नर्वस सिस्टम शांत होता है और दिमाग को यह संकेत मिलता है कि सब कुछ ठीक है। यह एक छोटा-सा अभ्यास है, लेकिन इसका असर तुरंत दिखता है।
2. हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद करें: हमारी बेचैनी की एक बड़ी वजह यह होती है कि हम हर स्थिति पर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। गौर गोपाल दास के अनुसार, शांत व्यक्ति वह होता है जो प्रतिक्रिया देने से पहले रुककर सोचता है। हर बात पर जवाब देना जरूरी नहीं, कभी-कभी चुप रहना ही सबसे समझदारी भरा निर्णय होता है।
3. जो आपके कंट्रोल में नहीं, उसे छोड़ना सीखें: कई बार हम उन चीजों को लेकर परेशान होते रहते हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। इससे मन और ज्यादा अशांत होता है। गौर गोपाल दास सिखाते हैं कि शांति पाने के लिए यह समझना जरूरी है कि क्या हमारे हाथ में है और क्या नहीं। जो आपके बस में नहीं, उसे स्वीकार करना सीखें।
4. वर्तमान में जीना सीखें: अतीत की गलतियां और भविष्य की चिंताएं हमारे आज को खराब कर देती हैं। गौर गोपाल दास कहते हैं कि सच्ची शांति वर्तमान क्षण में जीने से मिलती है। जब आप इस पल पर ध्यान देते हैं, तो मन अपने आप स्थिर होने लगता है।
5. खुद के प्रति दयालु बनें: हर समय परफेक्ट होना जरूरी नहीं। खुद से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखना भी तनाव का कारण बनता है। खुद को समझना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और खुद को समय देना मानसिक शांति के लिए बेहद जरूरी है।
निष्कर्ष: गौर गोपाल दास के अनुसार, शांति कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह रोज किया जाने वाला अभ्यास है। जब हम अपनी सोच, प्रतिक्रिया और अपेक्षाओं पर काम करते हैं, तब जीवन अपने आप हल्का और शांत महसूस होने लगता है।
लेखक के बारे में
