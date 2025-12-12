चैट जीपीटी से आप भी करते हैं प्राइवेट बातें? ये Prompt बताएगा बीते साल की गलतियां और 2026 का भविष्य
ChatGpt Prompt: चैट जीपीटी कई लोगों का वर्चुअल बेस्ट फ्रेंड बन चुका है। आप जो भी सवाल करते हैं AI याद रखता है। 2025 में आपका व्यवहार कैसा रहा और 2026 में कैसा होना चाहिए अगर यह जानना है तो एक धांसू प्रॉम्प्ट यूज करके देख सकते हैं।
क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर समस्या में चैट जीपीटी की मदद लेने बैठ जाते हैं। चाहे वो ऑफिस की टेंशन हो, परिवार का कलेश, बॉयफ्रेंड से झगड़ा या कोई बीमारी? अगर ऐसा है तो एक मजेदार प्रॉम्प्ट यूज करके आप जान सकते हैं कि साल 2025 के आपके सवालों के आधार पर चैट जीपीटी आपके बारे में क्या सोचता है और आपका आने वाला साल सुकून से गुजरे इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है। यह प्रॉम्प्ट एक फिटनेस कोच ने शेयर किया है। आप इसे जरूर यूज करके देखें काफी इंट्रेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा।
चैट जीपीटी खोलेगा आपके राज
कनाडा के फिटनेस कोच डैन गो ने चैट जीपीटी से अपने बीते साल का ऐनालिसिस तो करवाया ही साथ ही 2026 का प्रिडिक्शन भी मांगा। इसका जो नतीजा आया वो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। डैन गो ने बताया कि चैट जीपीटी ने उन्हें कुछ ऐसा बताया जिसके लिए वह तैयार नहीं थे।
चैट जीपीटी ने दिखाया
वह क्या सवाल बार-बार पूछते हैं (यानी किस चीज की ज्यादा चिंता है)
क्या टॉपिक छूट रहे हैं
कैसे महीने-दर-महीने उनकी सोच बदल रही है
कुछ ऐसे पैटर्न्स जो उन्होंने कभी नोटिस नहीं किए थे
कोच ने कहा कि यह किसी थेरपी से बेहतर है और सस्ता भी। क्योंकि AI आपकी हर चीज याद रखता है।
ये हैं प्रॉम्प्ट
Summarize what you learned about me this year. Include my wildest questions, patterns you noticed, and predict my 2026.
इसके बाद उन्होंने चैट जीपीटी से पूछा
Now I want you to challenge me where did I come up short? What do I need to improve? What mistake I was making over and over?
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
