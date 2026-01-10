Hindustan Hindi News
बोले बगैर लोग लगा लेते हैं आपकी पर्सनैलिटी का अंदाजा, इन चीजों को करते हैं नोटस

बोले बगैर लोग लगा लेते हैं आपकी पर्सनैलिटी का अंदाजा, इन चीजों को करते हैं नोटस

संक्षेप:

Grooming Tips: जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आपके एक भी शब्द बोलने से पहले ही वो आपकी इन 5 चीजों को सबसे पहले नोटिस करता है और आपकी पर्सनैलिटी को जज करता है। एटिकेट कोच ने बताया हमेशा इन 5 चीजों पर फोकस करें।

Jan 10, 2026 06:48 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
जुबां के लहजे से इंसान की पर्सनैलिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जब भी आप किसी से मिलते हैं तो पहली बार में इंसान को देखकर लोग उसके व्यक्तित्व के बारे में एक राय बना लेते हैं। तभी कहा जाता है ना ‘फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट’। अपनी नॉलेज और स्पीकिंग के साथ ही ग्रूमिंग पर भी ध्यान देना जरूरी है। अक्सर जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो वो सबसे पहले उसकी नजर इन चीजों पर होती है। एटिकेट एंड एलिगेंस कोच मानिक कौर ने ऐसे ही 5 चीजों को बताया है। जिन्हें लोग सबसे पहले नोटिस करते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को जज करने करते हैं।

आपके पैर

जब भी आप किसी से मिलते हैं तो उसकी निगाह आपके पैरों पर होती है। गंदे जूते, खुरदुरे पैर, पुरानी नेलपॉलिश लगे गंदे पैर आपके इंप्रेस को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए अपनी ग्रूमिंग में पैरों का ख्याल रखना भी जरूरी होता है।

फेशियल एक्सप्रेशन

जब आप किसी से मिलते हैं तो चेहरे के भाव पर हर किसी की निगाह होती है। भले ही हर समय आप स्माइल ना करें लेकिन चेहरे पर इरिटेट होने या फिर बातों में इंटरेस्ट ना दिखाने वाले भावों को भी ना लाएं। इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन आपकी पर्सनैलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। चेहरे पर हल्की सी ग्रेसफुल स्माइल बनाकर रखें। इससे आप पॉजिटिव नजर आएंगे।

आपका परफ्यूम

मानिक कौर बताती हैं कि अक्सर लोग आपके कपड़ों को भूल सकते हैं। लेकिन खास तरह की स्मेल को नहीं भूल पाते हैं। इसलिए गुड परफ्यूम और स्मेल को ग्रूमिंग में जरूर शामिल करें।

आपका पोश्चर

आप किसी से एक शब्द नहीं बोलेंगे तो भी आपके पोश्चर को देखकर लोग पर्सनैलिटी का अंदाजा लगाएंगे। इसलिए हमेश कॉन्फिडेंट होकर चलिए।

आपके कपड़े

जरूरी नहीं कि डिजाइनर और महंगे कपड़े पहनने पर ही लोग नोटिस करते हैं। साफ-सुथरे, अच्छी तरह से आयरन किए हुए कपड़ों को पहनकर रेडी हों। ये आपकी वेल ग्रूमिंग को दिखाता है। तो अगली बार जब भी घर से बाहर निकलें तो इन 5 बातों का ख्याल जरूर रखें। क्योंकि ये वो बातें हैं जिनसे लोग आपको अक्सर जज करते हैं।

