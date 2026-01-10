बोले बगैर लोग लगा लेते हैं आपकी पर्सनैलिटी का अंदाजा, इन चीजों को करते हैं नोटस

संक्षेप: Grooming Tips: जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आपके एक भी शब्द बोलने से पहले ही वो आपकी इन 5 चीजों को सबसे पहले नोटिस करता है और आपकी पर्सनैलिटी को जज करता है। एटिकेट कोच ने बताया हमेशा इन 5 चीजों पर फोकस करें।

जुबां के लहजे से इंसान की पर्सनैलिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जब भी आप किसी से मिलते हैं तो पहली बार में इंसान को देखकर लोग उसके व्यक्तित्व के बारे में एक राय बना लेते हैं। तभी कहा जाता है ना ‘फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट’। अपनी नॉलेज और स्पीकिंग के साथ ही ग्रूमिंग पर भी ध्यान देना जरूरी है। अक्सर जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो वो सबसे पहले उसकी नजर इन चीजों पर होती है। एटिकेट एंड एलिगेंस कोच मानिक कौर ने ऐसे ही 5 चीजों को बताया है। जिन्हें लोग सबसे पहले नोटिस करते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को जज करने करते हैं।

आपके पैर जब भी आप किसी से मिलते हैं तो उसकी निगाह आपके पैरों पर होती है। गंदे जूते, खुरदुरे पैर, पुरानी नेलपॉलिश लगे गंदे पैर आपके इंप्रेस को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए अपनी ग्रूमिंग में पैरों का ख्याल रखना भी जरूरी होता है।

फेशियल एक्सप्रेशन जब आप किसी से मिलते हैं तो चेहरे के भाव पर हर किसी की निगाह होती है। भले ही हर समय आप स्माइल ना करें लेकिन चेहरे पर इरिटेट होने या फिर बातों में इंटरेस्ट ना दिखाने वाले भावों को भी ना लाएं। इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन आपकी पर्सनैलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। चेहरे पर हल्की सी ग्रेसफुल स्माइल बनाकर रखें। इससे आप पॉजिटिव नजर आएंगे।

आपका परफ्यूम मानिक कौर बताती हैं कि अक्सर लोग आपके कपड़ों को भूल सकते हैं। लेकिन खास तरह की स्मेल को नहीं भूल पाते हैं। इसलिए गुड परफ्यूम और स्मेल को ग्रूमिंग में जरूर शामिल करें।

आपका पोश्चर आप किसी से एक शब्द नहीं बोलेंगे तो भी आपके पोश्चर को देखकर लोग पर्सनैलिटी का अंदाजा लगाएंगे। इसलिए हमेश कॉन्फिडेंट होकर चलिए।