एंग्जायटी या लो महसूस कर रहे हैं? गौर गोपाल दास के ये 4 आसान टिप्स अपनाएं

संक्षेप: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में एंग्जायटी और लो फील करना आम हो गया है। ऐसे समय में मोटिवेशनल स्पीकर गौर गोपाल दास के बताए चार सरल स्टेप्स मुश्किल पलों से शांति से निकलने में मदद कर सकते हैं।

जब मन बेचैन हो, दिल भारी लगे और बिना किसी स्पष्ट वजह के चिंता घेर ले, तब खुद को संभालना आसान नहीं होता। हम अक्सर अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं या खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन गौर गोपाल दास का मानना है कि एंग्जायटी से लड़ने के बजाय उसे समझना और स्वीकार करना ज्यादा प्रभावी होता है। उनके अनुसार, मानसिक शांति पाने के लिए हमें खुद के साथ जुड़ना और दयालु होना सीखना चाहिए। यह प्रक्रिया धीरे-धीरे मन को स्थिर करती है और मुश्किल पलों में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। आइए जानते हैं उनके बताए चार अहम स्टेप्स, जो एंग्जायटी या लो फीलिंग के समय सहारा बन सकते हैं।

Reflect – खुद से जुड़ने का समय निकालें सबसे पहले एक पल रुकें। अपने मन की स्थिति को बस महसूस करें। बिना किसी जजमेंट के, बिना उसे ठीक करने की कोशिश किए। जो महसूस हो रहा है, उसे वैसे ही स्वीकार करें। कई बार सिर्फ महसूस करना ही आधा इलाज होता है।

Accept – भावनाओं को स्वीकार करें एंग्जायटी को कमजोरी समझने की बजाय उसे स्वीकार करें। खुद से कहें कि इस समय ऐसा महसूस करना गलत नहीं है, यह स्थिति स्थायी नहीं है और जल्द गुजर जाएगी।। स्वीकार्यता मन को हल्का करती है और तनाव को कम करती है।

Inquire – बेचैनी की जड़ तक पहुंचें शांत मन से खुद से सवाल करें- ‘इस चिंता के पीछे असली वजह क्या है?’ क्या यह किसी सोच की वजह से है, किसी स्थिति या किसी डर के कारण? जब कारण साफ होने लगता है तो मन को नियंत्रण का एहसास मिलता है।

Nourish – खुद के साथ दयालु बनें इस समय खुद को कोसने के बजाय प्यार और करुणा दें। पर्याप्त नींद लें, मनपसंद काम करें या किसी अपने से बात करें। छोटी-छोटी चीजें भी मन को सुकून देती हैं।