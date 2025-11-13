Hindustan Hindi News
Children's day 2025: जवाहर लाल नेहरू के 5 सक्सेस मंत्र, बच्चों को दिलाएंगे सफलता

संक्षेप: Children's Day 2025: 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों से जवाहर लाल नेहरू खूब प्रेम करते थे। बच्चों के चाचा नेहरू उन्हें हमेशा सफलता की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। उनके कुछ विचार यहां पढ़ें।

Thu, 13 Nov 2025 05:56 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। हर स्कूल में बच्चों के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं और खास दिन पर पंडित जवाहर लाल नेहरू के बारे में बताया जाता है। पहले बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था लेकिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के निधन के बाद उनके जन्मदिन के अवसर पर इसे मनाने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को सभी ने माना और साल 1964 से 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेहरू जी को बच्चों के बीच रहना और उनसे बातें करना काफी पसंद था। नेहरू जी बच्चों को गुलाब का फूल कहा करते थे और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। पंडित जी उन्हें हमेशा सफल होने के लिए प्रेरित करते थे।

1- नेहरू जी कहते थे सफलता उन लोगों के पास ही आती है, जो कार्य करने की हिम्मत करते हैं। रिजल्ट से घबराने वालों को हमेशा हार ही मिलती है। मंजिल या सफलता पाने के लिए हमेशा मेहनत करें।

2- अक्सर लोग इस बारे में सोचकर परेशान रहते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा जरूरी है कि हम वास्तव में कैसे इंसान हैं।

3- बच्चा हो या बूढ़ा सभी को अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। इससे आत्मनिर्भरता आती है। नेहरू जी अपने जूते खुद पॉलिश किया करते थे। वह नौकर पर निर्भर नहीं रहते थे।

4- किसी भी मंजिल को पाने के लिए जरूरी है मेहनत, धैर्य और निरंतरता। भले ही आपको फौरन मंजिल या पहचान न मिलें, लेकिन एक न एक दिन आप जरूर सफल होंगे।

5- अगर आप परेशानियों या मेहनत से दूर भागते हैं, तो सफलता कभी हासिल नहीं होगी। बिना संघर्ष के सफलता कभी नहीं मिलती है। नेहरू जी हमेशा बच्चों को पढ़ाई और खेलकूद करने के लिए कहते थे। उनका कहना था कि पढ़ाई के साथ बुद्धि और खेलने से शरीर तेज होता है।

