Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़जीवन मंत्रchanakya niti says never share 5 things of your family to others relationships will fall apart
चाणक्य नीति: परिवार से जुड़ी ये 5 बातें ना करें दूसरों से शेयर, बिखर जाएंगे रिश्ते

चाणक्य नीति: परिवार से जुड़ी ये 5 बातें ना करें दूसरों से शेयर, बिखर जाएंगे रिश्ते

संक्षेप:

Chanakya Niti : चाणक्य का मानना था कि एक मजबूत परिवार की नींव उसकी 'गोपनीयता' और 'मर्यादा' पर टिकी होती है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के अनुसार परिवार की वो कौन सी 5 बातें हैं, जिनका जिक्र भूलकर भी बाहरी व्यक्ति से नहीं करना चाहिए।

Jan 20, 2026 01:01 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कूटनीति और जीवन दर्शन के महानायक माने जाने वाले आचार्य चाणक्य की नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। चाणक्य नीति केवल राज्य चलाने का शास्त्र नहीं है, बल्कि यह एक मनुष्य को अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को सुरक्षित व सम्मानित बनाए रखने की कला भी सिखाती है। चाणक्य का मानना था कि एक मजबूत परिवार की नींव उसकी 'गोपनीयता' और 'मर्यादा' पर टिकी होती है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के अनुसार परिवार की वो कौन सी 5 बातें हैं, जिनका जिक्र भूलकर भी बाहरी व्यक्ति से नहीं करना चाहिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:परंपरा या विज्ञान? केले के पत्ते पर भोजन करने से सेहत को मिलते हैं 5 फायदे

बाहरी व्यक्ति के साथ कभी शेयर ना करें ये 5 बातें

1. घर के झगड़े और मनमुटाव

चाणक्य के अनुसार, हर परिवार में छोटे-बड़े झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप उनकी चर्चा अपनी सभी दोस्तों से करें। घर की कलह को बाहर ले जाना सबसे बड़ी मूर्खता है। जब आप घर की लड़ाई दूसरों को बताते हैं, तो लोग आपकी मदद करने की जगह पीठ-पीछे आपका मजाक बनाकर भविष्य में इसका फायदा उठाकर परिवार में फूट डालने की कोशिश करते हैं।

2. आर्थिक स्थिति और धन का लाभ

अपनी आर्थिक तंगी या धन लाभ से जुड़ी बातें भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपनी आर्थिक कमजोरी बताते हैं, तो लोग आपका सम्मान करना बंद कर देंगे और मदद के समय हाथ पीछे खींच लेंगे। वहीं, अधिक धन की चर्चा लोगों में ईर्ष्या पैदा करती है, जो आपके परिवार की सुरक्षा का खतरा बन सकती है।

3. जीवनसाथी का व्यवहार और कमियां

एक सुखी गृहस्थ जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच की बातें गुप्त रखना जरूरी होता है। अपने जीवनसाथी की बुराई या उनकी कमियों का जिक्र दूसरों के सामने करने से न सिर्फ उनकी इज्जत कम होती है, बल्कि समाज में आपके परिवार के चरित्र पर भी सवाल उठते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवनसाथी का अपमान दूसरों से करवाता है, वह स्वयं कभी सुखी नहीं रह सकता।

4. अपमान की घटनाएं

यदि समाज में या कार्यस्थल पर कभी आपका अपमान हुआ हो, तो उस घटना को अपने तक ही सीमित रखें। दूसरों को अपने अपमान के बारे में बताने से आपकी छवि 'कमजोर' व्यक्ति की बनती है। लोग आपको सहानुभूति देने की जगह आपको कम आंकना शुरू कर देते हैं।

5. परिवार के रहस्य

हर परिवार में कुछ ऐसी बातें होती हैं, जिनका सार्वजनिक होना सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। चाहे वह किसी सदस्य की बीमारी हो या कोई पुरानी गलती, इन रहस्यों को किसी 'भरोसेमंद' मित्र के साथ भी साझा करने से बचें। ऐसा इसलिए क्योंकि समय बदलने पर मित्र भी शत्रु में बदल सकता है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Success mantra Chanakya Niti

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।