बिल गेट्स के 10 सुविचार, जो बदल देंगे आपकी सोच-समझ और जिंदगी

संक्षेप: माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने अपने जीवन में अपार सफलता हासिल की है। आज भी वह कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं, जो किसी को भी सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा सकती हैं।

Mon, 3 Nov 2025 02:26 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स दुनिया के सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक हैं। बिल गेट्स ने अपनी जिंदगी में अपार सफलता हासिल की है और ऐसा सिर्फ उनके कड़े नियमों के कारण हुआ। तीन सेमेस्टर पूरा करने के बाद बिल गेट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ दी थी और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत की। साल 2014 में उन्होंने इस कंपनी को छोड़ दिया और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन पर ध्यान देने लगें। बिल गेट्स का कहना है कि सफल होने के बाद भी मैं हर दिन कुछ नया सीखता और पढ़ता हूं। बिल गेट्स की कुछ ऐसी बातें हैं, जो हर स्टूडेंट को अपनी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए। इससे किसी को भी सफलता मिल सकती हैं।

1- बेवकूफ लोगों के प्रति अच्छे रहो। संभावना है कि आप किसी ऐसे ही बेवकूफ के लिए काम कर रहे होंगे।

2- मैं एक कठिन कार्य के लिए आलसी व्यक्ति को चुनता हूं क्योंकि आलसी व्यक्ति कठिन कार्य को करने का सबसे आसान तरीका निकाल लेगा।

3- कुछ बड़ा जीतने के लिए, आपको कभी-कभार बड़े खतरे भी लेने पड़ते हैं।

4- जैसा हम आने वाली सदी को देखते हैं, नेता वे होंगे जो दूसरों को सशक्त बनाते हैं।

5- व्यवसाय एक पैसे वाला गेम है जिसमें कई नियम व बहुत सारे खतरे हैं।

6- अपने आप की दूसरों के साथ तुलना मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम स्वयं की ही बेइज्जती कर रहे हो।

7- मैं परीक्षा में कई विषयों में फेल हो गया था और मेरा दोस्त सभी विषय में पास हो गया था। अब वह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इंजीनियर है और मैं माइक्रोसॉफ्ट का मालिक हूं।

8- धैर्य ही सफलता का मूल तत्व है।

9- अगर आप गरीब पैदा हुए तो यह आपकी गलती नहीं है परंतु अगर आप गरीब ही मर गए तो यह आप ही की गलती है।

10- सफलता को सेलिब्रेट करना चाहिए लेकिन असफलता से सबक भी लेने जरूरी है।

