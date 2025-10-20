भाई दूज 2025: बहन को दें ये तोहफे, देखकर खुशी से झूम उठेंगी
संक्षेप: भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के अटूट रिश्ते को दर्शाता है और इस पर्व पर भाई अपनी बहन को गिफ्ट देकर भी प्यार जाहिर करता है। इस बार दूज के मौके पर आप बहन को कुछ अलग तोहफा दें, जिसे देखकर वह खुशी से झूम उठें।
भाई दूज का पर्व भाई बहन के अटूट रिश्ते को दर्शाता है। इस दिन हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए उसे तिलक लगाती है। भाई भी प्यार से अपनी बहन को तोहफा देता है। बहनें भाई दूज पर अपने भाइयों से अच्छा तोहफा पाने की इच्छा रखती हैं। उन्हें इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस साल भाई दूज पर अगर आप अपनी बहन को कुछ अलग और अनोखा गिफ्ट देना चाहते हैं, तो हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन बताने जा रहे हैं।
स्मार्ट वॉच
आप बहन को स्मार्ट वॉच गिफ्ट में दे सकते हैं। आजकल स्टाइलिश लुक के साथ स्मार्ट वॉच आने लगी हैं, अच्छी लगती है। आप इनमें से कोई चुन सकते हैं।
गोल्ड पेंडेंट
अगर आपका बजट अच्छा है, तो गोल्ड पेंडेंट गिफ्ट में दें। गोल्ड पेंडेंट किसी भी चेन में डालकर पहन सकती हैं। सोने की बात अलग होती है और आजकल लड़कियां गले में चेन पहनना पसंद करती हैं।
चांदी की चेन
चांदी की चेन पहनने का फैशन भी खूब चल रहा है। आप बहन को चांदी की चेन गिफ्ट में दे सकते हैं। उन्हें ये पसंद आएगी। इनमें कई डिजाइन आने लगी हैं।
नेल पेंट हैंपर
लड़कियों को नेल पेंट काफी पसंद होता है। ऐसे में आप नेल पेंट बॉक्स या हैंपर तोहफे में दे सकते हैं। नेल पेंट अच्छे ब्रांड्स का चुनें, जो नुकसान न पहुंचाये।
मेकअप प्रोडक्ट्स
किसी अच्छे ब्रांड का मेकअप प्रोडक्ट किट भी बहन को तोहफे में देना अच्छा ऑप्शन है। मेकअप किट लड़कियों को हमेशा पसंद होती है।
गोल्ड रिंग
गोल्ड रिंग देना भी बेस्ट गिफ्ट हो सकता है। हल्की गोल्ड रिंग 10 हजार के अंदर बन जाएगी और ये पहनने पर हाथों की शोभा भी बढ़ाएगी।
फेवरेट ड्रेस
इसके अलावा आप बहन को उनकी मनपसंद ड्रेस दिला सकते हैं। सूट, इंडो वेस्टर्न, शरारा, गरारा, प्लाजो सेट कई ऑप्शन आते हैं। लड़कियों को कपड़े का शौक भी खूब होता है।
