Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़जीवन मंत्रBhai Dooj 2025: bhai dooj best gifts ideas for sister
भाई दूज 2025: बहन को दें ये तोहफे, देखकर खुशी से झूम उठेंगी

भाई दूज 2025: बहन को दें ये तोहफे, देखकर खुशी से झूम उठेंगी

संक्षेप: भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के अटूट रिश्ते को दर्शाता है और इस पर्व पर भाई अपनी बहन को गिफ्ट देकर भी प्यार जाहिर करता है। इस बार दूज के मौके पर आप बहन को कुछ अलग तोहफा दें, जिसे देखकर वह खुशी से झूम उठें।

Mon, 20 Oct 2025 10:21 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भाई दूज का पर्व भाई बहन के अटूट रिश्ते को दर्शाता है। इस दिन हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए उसे तिलक लगाती है। भाई भी प्यार से अपनी बहन को तोहफा देता है। बहनें भाई दूज पर अपने भाइयों से अच्छा तोहफा पाने की इच्छा रखती हैं। उन्हें इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस साल भाई दूज पर अगर आप अपनी बहन को कुछ अलग और अनोखा गिफ्ट देना चाहते हैं, तो हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन बताने जा रहे हैं।

स्मार्ट वॉच

आप बहन को स्मार्ट वॉच गिफ्ट में दे सकते हैं। आजकल स्टाइलिश लुक के साथ स्मार्ट वॉच आने लगी हैं, अच्छी लगती है। आप इनमें से कोई चुन सकते हैं।

गोल्ड पेंडेंट

अगर आपका बजट अच्छा है, तो गोल्ड पेंडेंट गिफ्ट में दें। गोल्ड पेंडेंट किसी भी चेन में डालकर पहन सकती हैं। सोने की बात अलग होती है और आजकल लड़कियां गले में चेन पहनना पसंद करती हैं।

चांदी की चेन

चांदी की चेन पहनने का फैशन भी खूब चल रहा है। आप बहन को चांदी की चेन गिफ्ट में दे सकते हैं। उन्हें ये पसंद आएगी। इनमें कई डिजाइन आने लगी हैं।

नेल पेंट हैंपर

लड़कियों को नेल पेंट काफी पसंद होता है। ऐसे में आप नेल पेंट बॉक्स या हैंपर तोहफे में दे सकते हैं। नेल पेंट अच्छे ब्रांड्स का चुनें, जो नुकसान न पहुंचाये।

मेकअप प्रोडक्ट्स

किसी अच्छे ब्रांड का मेकअप प्रोडक्ट किट भी बहन को तोहफे में देना अच्छा ऑप्शन है। मेकअप किट लड़कियों को हमेशा पसंद होती है।

गोल्ड रिंग

गोल्ड रिंग देना भी बेस्ट गिफ्ट हो सकता है। हल्की गोल्ड रिंग 10 हजार के अंदर बन जाएगी और ये पहनने पर हाथों की शोभा भी बढ़ाएगी।

फेवरेट ड्रेस

इसके अलावा आप बहन को उनकी मनपसंद ड्रेस दिला सकते हैं। सूट, इंडो वेस्टर्न, शरारा, गरारा, प्लाजो सेट कई ऑप्शन आते हैं। लड़कियों को कपड़े का शौक भी खूब होता है।

ये भी पढ़ें:दिवाली पर किसी न दें ये गिफ्ट्स-मिठाई, ये चीजें पसंद नहीं करते लोग
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Bhai Dooj

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।