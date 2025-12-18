शक्ल-सूरत नहीं, पहली बार में आपकी ये 5 चीजें नोटिस करते हैं लोग, एटिकेट कोच ने दी सलाह

संक्षेप: एटिकेट कोच माणिक कौर बताती हैं कि जब भी आप किसी रूम में एंटर करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो आपके मुंह खोलने से पहले ही लोग कुछ चीजें नोटिस करते हैं और अपने दिमाग में आपको ले कर एक इंप्रेशन बना लेते हैं।

कभी ना कभी आपने ये तो जरूर सुना होगा कि 'फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन'। कुछ हद तक ये बात सही भी है। अब कोई कितना भी कहे कि बाहरी लुक्स मैटर नहीं करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में लोग आपको इसी के बेसिस पर जज करते हैं। यहां लुक्स का मतलब आपके नैन-नक्श से नहीं है, बल्कि आपकी पर्सनेलिटी से है। आप कैसे खुद को कैरी करते हैं, कैसे ड्रेसअप करते हैं; ये छोटी-छोटी चीजें काफी मायने रखती हैं। एटिकेट कोच माणिक कौर एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताती हैं कि जब भी आप किसी रूम में एंटर करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो आपके मुंह खोलने से पहले ही लोग कुछ चीजें नोटिस करते हैं और अपने दिमाग में आपको ले कर एक इंप्रेशन बना लेते हैं। आइए जानते हैं वो क्या चीजें हैं।

आपके पैर नोटिस करते हैं लोग एटिकेट कोच कहती हैं कि आमतौर पर लोग सबसे पहले आपके पैरों को नोटिस करते हैं। अगर आप गंदे-फटे जूते या फुटवियर पहनते हैं, पैरों का ध्यान नहीं रखते हैं; तो इसका सामने वाले पर खराब इंप्रेशन पड़ता है। ये छोटी-छोटी चीजें आपकी पर्सनेलिटी पर काफी असर डालती हैं।

आपके चेहरे के एक्सप्रेशन आपको कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके फेशियल एक्सप्रेशन यानी चेहरे के भाव आपके बारे में काफी कुछ बयां कर देते हैं। अगर आप इरिटेट हैं या गुस्से में किसी से मिल रहे हैं, तो जाहिर है इसका अच्छा इंप्रेशन बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आपको हर समय हंसने की जरूरत नहीं है, लेकिन चेहरे पर एक सॉफ्ट स्माइल रखें। इससे लोग आपके साथ जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं और सेफ महसूस करते हैं।

आपकी खुशबू माणिक कौर कहती हैं कि लोगों को आपका पहनावा बेशक याद ना रहे, लेकिन वो आपकी स्मेल को जरूर याद रखते हैं। अगर आप अच्छा स्मेल करते हैं, तो लोगों के माइंड पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ये छोटी सी ट्रिक आपको ज्यादा पॉलिश्ड और हाइजीनिक दिखाती है।

आपका बॉडी पोस्चर आप खुद को किस तरह कैरी करते हैं, ये भी लोग पहली नजर में नोटिस करते हैं। किसी रूम में अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करते हैं, तो अपने आप एक स्ट्रांग और पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है। वहीं खराब बॉडी पोस्चर आपके लुक्स और पर्सनेलिटी दोनों को नेगेटिव दिखा सकता है।