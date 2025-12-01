Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़जीवन मंत्रAstronaut Shubhanshu Shukla Reveals how hanuman chalisa helped him in space also guide students to use presence of mind
ऐस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने बताया स्पेस में जब डर लगा तो कैसे हनुमान चालीसा ने की मदद, दिया जीत का मंत्र

ऐस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने बताया स्पेस में जब डर लगा तो कैसे हनुमान चालीसा ने की मदद, दिया जीत का मंत्र

संक्षेप:

ऐस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने बताया कि जब वह स्पेस में थे तो उन्हें भी घबराहाट हुई थी और वहां हनुमान चालीसा और राम नाम ने उनकी काफी मदद की। उन्होंने स्टूडेंट्स को काफी काम की बात भी बताई।

Mon, 1 Dec 2025 12:47 PMKajal Sharma एएनआई
share Share
Follow Us on

ऐस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अलीगढ़ के एक स्कूल के कार्यक्रम में गए थे। वहां उन्होंने बच्चों को बताया कि डर से कैसे जीता जाए। उनसे एक बच्चे ने पूछा कि स्पेस में उन्होंने अपने डर पर कैसे काबू पाया था। इस पर शुभांशु ने बताया कि उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था। इतना ही नहीं उन्होंने बच्चों को यह भी गाइड किया कि अगर परीक्षा आ जाए और उन्होंने एकदम न पढ़ा हो तो इस सिचुएशन में दिमाग को पॉजिटिव रखकर कैसे फायदा पा सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कैसे मिली प्रेरणा

शुभांशु से एक बच्चे ने पूछा कि स्पेस में चक्कर लगाते समय अपने डर पर कैसे काबू पाया, चैलेंजिंग समय में कैसे शांत रहे और स्पेस जर्नी के लिए कैसी मानसिक शक्ति की जरूरत पड़ती है। इस पर शुभांशु ने जवाब दिया, 'मैंने 'कभी हार मत मानो', 'जिंदगी गुलजार है', 'सब अच्छा होता है जिंदगी में... इन वाक्यों से प्रेरणा ली।'

हनुमान चालीसा से मिली मदद

शुभांशु आगे बोलते हैं, 'बहुत बार जब डर आता है, हनुमान चालीसा आपकी मदद करता है। मैं वहां राम-राम-राम जप रहा था, जिसने मुझे बहुत शक्ति दी।' उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी सीख ये है कि डर को प्रजेंस ऑफ माइंड से हैंडल कैसे किया जाए।

अगर एग्जाम में ना पढ़ा हो...

शुभांशु ने बच्चे को उसके एग्जाम का उदाहरण देकर बताया, 'कल आपका एग्जाम है और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा। आपके पास दो रास्ते होते हैं या तो डर जाओ और कल तक समय को खराब करो या जो समय बचा है उसमें तैयारी कर लो। ध्यान हमेशा इस पर होना चाहिए कि अभी आप क्या कर सकते हैं। अगर आप ये करोगे तो डर नहीं लगेगा।'

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Shubhanshu Shukla

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।