सफलता के शिखर पर पहुंचना है तो आचार्य प्रशांत की इन 10 बातों को गांठ बांध लें
आचार्य प्रशांत जिंदगी, प्यार, सफलता और रिश्तों पर खुलकर अपने विचार रखते हैं और युवा उन्हें गौर से सुनते हैं। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो उनकी 10 बातें गांठ बांध लें।
आचार्य प्रशांत को उनके अध्यात्म और विचारों के लिए जाना जाता है। उनकी बातों को युवा ध्यान से सुनते हैं और पसंद भी करते हैं। वह जिंदगी, सफलता, असफलता, शादी, रिश्तों सभी पर खुलकर अपने विचार रखते हैं और लोगों को दिमाग से सोचकर चीजें करने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि अगर आप सफल होना है, तो पहले खुद के अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। सफलता तभी मिलती है जब आप मेहनत के साथ अपने स्वभाव और विचारों में भी बदलाव करें। अगर आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं और आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो जीवन में आप कभी सफल नहीं बन पाओगे। तो चलिए आज हम आपको आचार्य प्रशांत की 10 ऐसी बातें बताएंगे, जो जिंदगी में आपका आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी।
आचार्य प्रशांत की 10 प्रेरणादायक बातें-
1. जीने का मजा तब आता है जब एक बहुत ऊंचा मकसद तुम्हारी जिंदगी पर छा जाता है। अगर जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
2. अगर परेशान रहते हो तो पक्का है कि जीवन जीने के तरीके में कोई भूल है। आप क्या कर रहे हैं और कैसे जी रहे हैं, इस पर हमेशा ध्यान रखें।
3. बेहतर होना है, तो जिंदगी को थोड़ी कठिन रहने दो, आरामतलब मत बनो। जूझते हुए आदमी में एक गरिमा होती है, संघर्षशील इंसान में एक तेज होता है। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो आराम छोड़ो और संघर्ष-मेहनत को चुनो।
4. जिंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी है, छोटी-छोटी बातों में फंस जाना। सफलता हासिल करनी है, तो छोटी बातों और चीजों में फंसना छोड़ दीजिए।
5. कोई तुम पर ताकत चला नहीं सकता, जब तक तुम्हारे भीतर या तो डर ना हो, या तो लालच न हो। इसका मतलब है कि आपको किसी से डरना नहीं है।
6. आत्मविश्वास ज्ञान से आता है, दिखावे से नहीं! आप कितना अच्छा सूट पहनकर कही जाइये लेकिन अगर आपके अंदर ज्ञान की कमी होगी तो आप आत्मविश्वासी नहीं दिखेंगे।
7. जब कोई गलती करो तो उसे स्वीकारो, गलती से तो आजाद हो जाओगे, नहीं तो वही गलती फिर दोहराओगे। गलती को कई बार दोहराना आपकी मूर्खता है।
8. जिंदगी की छोटी-से-छोटी स्थिति भी तुम्हारे सामने आती है तो अगर तुम्हारी सुधरने की, सीखने की नीयत है तो उस स्थिति के बाद तुम वैसे ही नहीं रहोगे जैसे कि उस स्थिति के पहले थे। हमेशा सीखते रहो और आगे बढ़ो।
9. हार-जीत हमारे हाथ में नहीं होती, प्रयास ऐसा होना चाहिए कि अस्तित्व की छाती फाड़ दे, फिर या तो जीत हो या मौत हो। देखा जाएगा।
10. अगर जीवन में आगे बढ़ना है, तो घर में अपनी ऊर्जा और समय खराब मत करना। घर में सहज शांत रिश्ते रखो, अगर घर में गृह-क्लेश है तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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