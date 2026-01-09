दिन शुरू करने से पहले दिमाग को ऐसे करें रीसेट, खुद से कहें ये 8 बातें

अक्सर हम दिन की शुरुआत अलार्म की आवाज, जल्दबाजी और अधूरे विचारों के साथ करते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह समय तय करता है कि आपका दिमाग, शरीर और भावनाएं पूरे दिन कैसे काम करेंगी। जिस तरह खाली पेट हम गलत खाना खा लें तो पाचन बिगड़ जाता है, उसी तरह सुबह उठते ही अगर दिमाग को गलत सोच, जल्दबाजी और आत्म-आलोचना से भर दिया जाए तो मानसिक संतुलन पूरे दिन बिगड़ा रहता है। सुबह के पहले 10–15 मिनट आपके पूरे दिन के हार्मोन, मूड और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। एक पॉजिटिव मॉर्निंग रूटीन सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और आत्म-विश्वास की नींव है।