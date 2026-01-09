Hindustan Hindi News
दिन शुरू करने से पहले दिमाग को ऐसे करें रीसेट, खुद से कहें ये 8 बातें

दिन शुरू करने से पहले दिमाग को ऐसे करें रीसेट, खुद से कहें ये 8 बातें

सुबह की शुरुआत अगर सही सोच और छोटे पॉजिटिव रिचुअल्स के साथ की जाए तो पूरा दिन बेहतर बन सकता है। ये 8 मॉर्निंग रिमाइंडर्स आपके हार्मोन, फोकस और आत्मविश्वास को अंदर से मजबूत करते हैं।

Jan 09, 2026 09:20 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
अक्सर हम दिन की शुरुआत अलार्म की आवाज, जल्दबाजी और अधूरे विचारों के साथ करते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह समय तय करता है कि आपका दिमाग, शरीर और भावनाएं पूरे दिन कैसे काम करेंगी। जिस तरह खाली पेट हम गलत खाना खा लें तो पाचन बिगड़ जाता है, उसी तरह सुबह उठते ही अगर दिमाग को गलत सोच, जल्दबाजी और आत्म-आलोचना से भर दिया जाए तो मानसिक संतुलन पूरे दिन बिगड़ा रहता है। सुबह के पहले 10–15 मिनट आपके पूरे दिन के हार्मोन, मूड और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। एक पॉजिटिव मॉर्निंग रूटीन सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और आत्म-विश्वास की नींव है।

  1. सुबह उठते ही खुद से कही गई बातें आपके दिमाग को दिशा देती हैं। पहला रिमाइंडर होना चाहिए– 'मैं जितना सोच रहा/रही हूं, उससे बेहतर कर रहा/रही हूं।' इससे अनावश्यक सेल्फ-क्रिटिसिज्म कम होता है।
  2. इसके बाद यह याद दिलाना जरूरी है कि एक अच्छी आदत आज भी हार्मोन बैलेंस कर सकती है- जैसे गहरी सांस, हल्की स्ट्रेचिंग या पानी पीना।
  3. कई लोग अपने शरीर को ‘फेल’ समझने लगते हैं, जबकि सच यह है कि शरीर संकेत दे रहा होता है। इसलिए सुबह खुद से कहें– 'मेरा शरीर कमजोर नहीं, सपोर्ट मांग रहा है।' यह सोच हीलिंग की शुरुआत करती है।
  4. मोटिवेशन की जगह प्लान पर फोकस करना भी एक अहम मॉर्निंग मंत्र है। 'मुझे मोटिवेशन नहीं, एक स्पष्ट योजना चाहिए— यह वाक्य आपको पूरे दिन भटकने से बचाता है।
  5. साथ ही, खुद को यह अनुमति देना कि आप 'वर्क इन प्रोग्रेस' हैं और फिर भी खुद पर गर्व कर सकते हैं, मानसिक दबाव कम करता है।

  • दिन में कुछ भी हो, भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता आपके हाथ में है। सुबह यह दोहराना कि 'मैं प्रतिक्रिया नहीं, समझदारी से जवाब दूंगा/दूंगी- आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है।
  • यह याद दिलाना भी बेहद जरूरी है कि आज का हर छोटा कदम भविष्य की ताकत बना रहा है।
  • मेरे पास देने के लिए कुछ कीमती है और इसकी शुरुआत खुद का ख्याल रखने से होती है। सेल्फ-केयर स्वार्थ नहीं, बल्कि बुनियाद है।

लाइफ मंत्रा: सुबह की ये छोटी-छोटी बातें कोई जादू नहीं, बल्कि दिमाग को ट्रेन करने का तरीका हैं। जब दिन सही सोच से शुरू होता है तो जिंदगी अपने आप संतुलन में आने लगती है।

