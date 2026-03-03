Hindustan Hindi News
डर और असफलता से परेशान हैं तो पढ़ें भगवद गीता के ये 7 श्लोक, श्रीकृष्ण बताएंगे तनाव दूर करने का मंत्र

Mar 03, 2026 02:22 pm IST
सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसी परिस्थिति आती है, जब व्यक्ति निराश, हताश, परेशान हो जाता है। ऐसे में ज्यादातर लोग हार मानकर मंजिल को छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे समय में आपको गीता के कुछ श्लोकों को पढ़ना चाहिए। इनमें भगवान कृष्ण ने जीवन में सफल होने का रास्ता बताया है।

जीवन में जब असफलता, तनाव और असमंजस घेर लेते हैं, तब सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। ऐसे समय में हजारों साल पहले कही गई बातें भी आज उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं। महाभारत के युद्धक्षेत्र में अर्जुन को दिया गया उपदेश आज हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। आज भी लोग कई ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, जहां से निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आता। अगर आप भी जिंदगी की भंवर में अटक गए हैं, तो भगवद गीता में संकलित श्री कृष्ण द्वारा कही गई अमर शिक्षाओं से कुछ सीख लें। भगवद गीता में लिखे ये 7 श्लोक आपकी सोच को बदल देंगे और जिंदगी की हर कठिनाई को सरल कर देंगे।

1. कर्म पर ध्यान दें, फल की चिंता छोड़ें

"कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।"

अर्थ: आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। आज के समय में लोग रिजल्ट को लेकर ज्यादा परेशान रहते हैं। गीता का यह श्लोक सिखाता है कि अगर आप पूरी निष्ठा से काम करेंगे, तो परिणाम आपके पक्ष में ही आएगा।

2. संतुलित मन ही असली शक्ति है

"योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय।"

अर्थ: संतुलित होकर और आसक्ति छोड़कर कर्म करो। जब मन स्थिर होता है, तभी सही निर्णय लिए जा सकते हैं। यह श्लोक मानसिक संतुलन और फोकस की अहमियत बताता है। ज्यादातर लोग दो नांव में पैर रखकर चलने की कोशिश करते हैं।

3. खुद को गिरने मत दो

"उद्धरेदात्मनाऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्।"

अर्थ: मनुष्य को स्वयं अपना उत्थान करना चाहिए। जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हार मान लेना विकल्प नहीं है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। खुद को हर स्थिति में उठाने की कोशिश करें।

4. अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते

"न हि कल्याणकृत्कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति।"

अर्थ: जो शुभ काम यानी अच्छे कर्म करता है, उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। ईमानदारी और अच्छाई का रास्ता भले लंबा हो, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है।

5. श्रद्धा से मिलता है ज्ञान

"श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्।"

अर्थ: श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है। सफलता के लिए केवल प्रतिभा नहीं, बल्कि धैर्य और विश्वास भी जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि सबकुछ जल्दी हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। किसी भी चीज को पाने के लिए धैर्य रखना जरूरी है।

6. हर घटना के पीछे एक उद्देश्य है

"अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते।"

अर्थ: समस्त सृष्टि का मूल कारण मैं हूं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी होता है, उसका एक गहरा उद्देश्य होता है। जैसे कहा जाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसमें जरूर आपका कुछ लाभ छिपा होता है।

7. गुस्सा आपका दुश्मन है

"क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः"

अर्थ: यह श्लोक सिखाता है कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक पल का क्रोध सालों की मेहनत और रिश्तों को खत्म कर सकता है। यदि आप सफलता और खुशहाली चाहते हैं, तो अपने मन और भावनाओं कंट्रोल रखना सीखें।

