काम में उलझकर खुद को भूल गए हैं? वर्क-लाइफ बैलेंस के लिए सीखें ये 6 मंत्र

संक्षेप: डेडलाइन्स, नोटिफिकेशन्स और जिम्मेदारियों के बीच वर्क-लाइफ बैलेंस बनाना मुश्किल हो गया है। लेकिन कुछ आसान रोजमर्रा की आदतें अपनाकर आप तनाव कम कर सकते हैं और जीवन में संतुलन ला सकते हैं।

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। लगातार काम का दबाव, स्क्रीन टाइम और मानसिक थकान हमें अंदर से खोखला कर देती है और असंतोष बढ़ने लगता है। ऐसे में कुछ छोटे लेकिन असरदार बदलाव आपकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। वर्क-लाइफ बैलेंस कोई एक दिन में मिलने वाला लक्ष्य नहीं, बल्कि रोज की छोटी आदतों से बनने वाली जीवनशैली है।

6 आदतें जो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकती हैं: इकिगाई (Ikigai) का कॉन्सेप्ट अपनाएं जापान की अवधारणा ‘इकिगाई’ का मतलब है- वो काम जो आपको पसंद हो, जिसमें आप अच्छे हों और जिसकी दुनिया को भी जरूरत हो। जब आपका काम आपकी रुचि और स्किल्स से मेल खाता है, तो काम बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाता है। रिसर्च बताती है कि इकिगाई खोज लेने वाले लोग कम तनाव में रहते हैं और ज्यादा संतुलित जीवन जीते हैं।

2. Pleasure, Peace और Purpose को प्राथमिकता दें

खुशी के तीन स्तंभ हैं- सुख, शांति और उद्देश्य। केवल सुख बिना शांति के अस्थिरता लाता है और उद्देश्य बिना शांति के बर्नआउट। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी एक्टिविटीज शामिल करें जो मन को आनंद, शांति और अर्थ दें।

3. माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करें

दिन में सिर्फ 10 मिनट की माइंडफुल ब्रीदिंग या ध्यान आपकी सोच को साफ कर सकता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार, नियमित मेडिटेशन से एंग्जायटी और डिप्रेशन कम होता है, जिससे काम और निजी जीवन में स्पष्टता आती है।

4. स्पष्ट सीमाएं (Boundaries) तय करें

ऑफिस टाइम और पर्सनल टाइम को अलग रखें। काम के बाद ईमेल या कॉल से दूरी बनाएं और सहकर्मियों को अपनी उपलब्धता स्पष्ट करें। इससे रिश्तों, शौक और सेल्फ-केयर के लिए समय मिलता है।

5. कृतज्ञता (Gratitude) की आदत डालें

हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। हार्वर्ड हेल्थ की स्टडी के अनुसार, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से खुशी बढ़ती है और तनाव घटता है, जिससे काम और जिंदगी का टकराव कम महसूस होता है।

6. लोगों से जुड़ाव बनाए रखें