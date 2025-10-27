पति को कभी न मारे ये 5 तानें, शादीशुदा रिश्ते में पड़ जाएगी दरार

संक्षेप: पति-पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास पर टिका होता है। लेकिन अगर इस रिश्ते में सिर्फ लड़ाई और बहस होती रहे तो ये जल्दी टूट जाता है। वाइफ अक्सर गुस्से में हस्बैंड को कुछ तानें मार देती हैं, जो बिल्कुल नहीं देने चाहिए।

पति-पत्नी का रिश्ता प्यार-तकरार से भरा होता है लेकिन कई बार इस रिश्ते में भारी उतार-चढ़ाव आते हैं। रिश्ते की गरिमा को बनाकर रखना हस्बैंड-वाइफ दोनों की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के तहत वाइफ को अगर कुछ बातों का बुरा लगता है या फिर जिंदगी में कोई परेशानी महसूस होती है, तो वह इसका गुस्सा पति पर पहले निकालती है। बहस या आमतौर की बातों में पत्नी पति को कुछ ऐसी बातें कह जाती हैं, जो किसी भी हस्बैंड को लंबे समय तक याद रहती है। कुछ ऐसे तानें, जो उनके व्यक्तित्व या जिंदगी से जुड़े हों। अगर आप भी ऐसा करती हैं, तो आज से ही बंद कर दें। वरना आपका रिश्ता भयानक मोड़ ले सकता है। चलिए बताते हैं पति को कौन से तानें कभी न मारें।

फाइनेंस या करियर पति को कभी भी सैलरी, नौकरी या करियर को लेकर ताना न मारें। आदमी को नौकरी, कमाई-पेशा पर कुछ भी सुनना पसंद नहीं आता। इसके अलावा उनकी सिचुएशन को बिना जानें, आप अगर कुछ कह रही हैं, तो ये उन्हें ठेस पहुंचा सकता है। खासतौर पर बच्चे के आगे उनके पिता से ये बातें न कहें। इससे बच्चे पर भी बुरा असर होता है।

कुछ काम नहीं आता पति को निकम्मा या निठल्ला बिल्कुल न कहें। अक्सर गुस्से में पत्नियां पति को बोल देती हैं, तो तुम्हें कोई काम नहीं आता। तुम कुछ कर नहीं पाते या समझ नहीं है। ये बातें उनके ईगो को हर्ट कर देती हैं। इससे उन्हें न सिर्फ आपसे नफरत होगी बल्कि रिश्ते में रहने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी।

जिंदगी बर्बाद हो गई पति से कितनी भी लड़ाई हो या गुस्सा हो पर उन्हें कभी ये ताना न मारें कि शादी करके आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये बात पति को किसी चाकू की तरह चुभती है। हर आदमी चाहता है कि वह अपनी पत्नी हर खुशी दें लेकिन ये कह देना उसे दुख पहुंचाने जैसा होगा।

माता-पिता की तरह हो हर बेटा अपने मां-बाप का लाडला होता है लेकिन उसे इस बात को लेकर तानें न मारें। कभी ये न कहें कि तुम बिल्कुल अपने माता-पिता की तरह बद्तमीज या सेल्फिश हो। ये बातें उसे चुभ सकती है और अपने पैरेंट्स के लिए भी वह ये सुनना पसंद नहीं करेंगे।