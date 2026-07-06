डिजिटल लाइफस्टाइल! ये 5 चीजें सोशल मीडिया पर कभी शेयर नहीं करते सभ्य लोग
Digital Lifestyle: हर बात सोशल मीडिया पर शेयर करना समझदारी नहीं होती। कुछ लोग कम पोस्ट करके भी लोगों पर गहरा असर छोड़ जाते हैं। जानें ऐसी 5 बातें हैं, जिन्हें सभ्य लोग कभी भी ऑनलाइन शेयर नहीं करते।
रील्स, शॉर्ट्स और व्लॉग्स के समय में सोशल मीडिया जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुका है। लोग क्या खा रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, किससे मिले या क्या खरीदा... हर छोटी-बड़ी बात कुछ ही मिनटों में इंटरनेट पर पहुंच जाती है। लेकिन क्या हर बात दुनिया को बताना जरूरी है? कई ऐसे लोग होते हैं, जिनका व्यक्तित्व बिना ज्यादा बोले ही लोगों पर गहरी छाप छोड़ जाता है।
इसकी वजह सिर्फ उनका पहनावा या बोलने का तरीका नहीं, बल्कि यह भी है कि वे क्या पब्लिक करते हैं और क्या अपने तक ही रखते हैं। सभ्य लोग जानते हैं कि हर पल दिखाने के लिए नहीं होता, सिर्फ महसूस करने के लिए भी होता है। आइए जानते हैं ऐसी 5 बातें, जिन्हें वे सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचते हैं।
1. अपनी सफलता का दिखावा नहीं करते
सभ्य लोग अपनी हर उपलब्धि का ढिंढोरा नहीं पीटते। वे जानते हैं कि मेहनत और काम खुद उनकी पहचान बनाते हैं। इसलिए वे दूसरों से आगे दिखने की होड़ में नहीं पड़ते।
2. हर ट्रेंड के पीछे नहीं भागते
हर नया ट्रेंड अपनाना जरूरी नहीं होता। ऐसे लोग सिर्फ इसलिए कोई वीडियो, फोटो या राय शेयर नहीं करते क्योंकि बाकी लोग भी ऐसा कर रहे हैं। वे वही करते हैं, जो उनके स्वभाव और सोच से मेल खाता है।
3. रियल टाइम होना जरूरी नहीं
अगर वे कहीं घूमने गए हैं या किसी खास मौके पर हैं, तो जरूरी नहीं कि उसी समय ही फोटो भी डाल दें। वे पहले उस पल को जीते हैं, फिर चाहें तो बाद में शेयर कर लेते हैं।
4. अपनी पूरी जिंदगी सबको नहीं बताते
हर रिश्ता, हर परेशानी और हर खुशी इंटरनेट पर बताना जरूरी नहीं होता। सभ्य लोग कुछ बातें सिर्फ अपने परिवार और करीबी लोगों तक ही रखते हैं। यही आदत उनकी प्राइवेसी बनाए रखती है।
5. हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझते
सोशल मीडिया पर अगर कोई उनकी आलोचना करे या उन्हें कुछ समझ ना आए, तो वे तुरंत सफाई देने नहीं लगते। वे जानते हैं कि हर बहस में उतरना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है।
कम शेयर करना क्यों फायदेमंद हो सकता है?
- पर्सनल लाइफ सेफ रहती है।
- लोग आपको ज्यादा गंभीरता से लेते हैं।
- बेवजह की बहस और तनाव कम होता है।
- हर पल को कैमरे के बजाय दिल से जीने का मौका मिलता है क्योंकि आपकी पहचान आपके काम से बनती है, सिर्फ पोस्ट से नहीं।
सोशल मीडिया इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान
- सोच-समझकर ही कुछ भी शेयर करें।
- गुस्से या दुख में तुरंत पोस्ट करने से बचें।
- दूसरों से तुलना करने की आदत छोड़ें।
- याद रखें कि हर बात दुनिया को बताना जरूरी नहीं होता।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
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लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
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पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
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