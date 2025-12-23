Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़जीवन मंत्र5 Simple Lessons that can make students Unstoppable by Gaur Gopal Das
कौए से मेहनत, बगुले से फोकस- हर स्टूडेंट के लिए जरूरी 5 सबक: गौर गोपाल दास
संक्षेप:
गौर गोपाल दास के अनुसार, पढ़ाई में सफलता सिर्फ बुद्धि से नहीं, सही आदतों से मिलती है। अगर छात्र प्रकृति से सीख लें, तो मेहनत, फोकस और सोच के दम पर जीवन की हर परीक्षा जीती जा सकती है।
Dec 23, 2025 12:26 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
छात्र जीवन वह आधार है जिस पर पूरे जीवन की इमारत खड़ी होती है। इस दौर में अपनाई गई आदतें आगे चलकर व्यक्ति की पहचान बनती हैं। प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और आध्यात्मिक वक्ता गौर गोपाल दास छात्रों को जीवन की सीख प्रकृति और रोजमर्रा के उदाहरणों से देते हैं। उनके अनुसार, कुछ छोटे लेकिन गहरे सबक छात्रों की सोच और भविष्य दोनों बदल सकते हैं।
- कौए की तरह मेहनत करना सीखें: कौए की कहानी धैर्य और निरंतर प्रयास का सबसे सुंदर उदाहरण है। जब उसे घड़े में पानी कम दिखता है, तो वह निराश नहीं होता। वह एक-एक कंकड़ डालता रहता है और अंत में पानी ऊपर आ जाता है। यह सिखाता है कि सफलता अचानक नहीं मिलती, बल्कि लगातार की गई मेहनत से मिलती है। छात्रों के लिए भी रोज पढ़ाई करना, अभ्यास करना और हार ना मानना ही आगे बढ़ने का रास्ता है।
- बगुले की तरह फोकस रखें: बगुला पानी में खड़ा होकर हर छोटी मछली पर ध्यान नहीं देता। वह सही मौके का इंतजार करता है और लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाता है। आज के डिजिटल दौर में छात्रों के सामने मोबाइल, सोशल मीडिया और कई तरह के डिस्ट्रैक्शन हैं। बगुले की तरह फोकस करना सीखें और अपनी ऊर्जा सिर्फ पढ़ाई और लक्ष्य पर लगाएं।
- कुत्ते की तरह सतर्क रहें: कुत्ता आराम की स्थिति में भी हर हलचल पर ध्यान देता है। यही सतर्कता उसे सुरक्षित रखती है। छात्र को भी अपने आसपास हो रही चीजों से सीखना चाहिए- चाहे वह कक्षा में हो, घर पर या समाज में। जागरूक रहना ज्ञान बढ़ाने का सबसे सरल तरीका है।
- अपने मन को सही आहार दें: मन वही बनता है जो हम उसे देते हैं। अच्छी किताबें, प्रेरणादायक बातें और सकारात्मक सोच मन को मजबूत बनाती हैं, जबकि बेकार कंटेंट उसे कमजोर करता है। छात्रों को चाहिए कि वे अपने समय और ध्यान को सही जगह निवेश करें।
- कम्फर्ट जोन से बाहर निकलें: विकास हमेशा तब होता है जब हम कुछ नया करने की हिम्मत करते हैं। नई चीजें सीखना, सवाल पूछना और गलतियों से डरना नहीं- यही आगे बढ़ने की कुंजी है।
लाइफ मंत्र: गौर गोपाल दास की ये पांच सीख- मेहनत, फोकस, सतर्कता, सही सोच और साहस अगर छात्र जीवन में अपना ली जाएं, तो ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि पूरा जीवन संतुलित, सफल और सार्थक बन सकता है।
