खुद में दिख रहे हैं ये 5 बदलाव? समझिए आप पहले से बेहतर बन रहे हैं
खुद को बेहतर बनाना एक दिन का काम नहीं, बल्कि छोटी-छोटी आदतों का नतीजा होता है। अगर आपके व्यवहार और सोच में ये 5 बदलाव दिखने लगे हैं, तो समझिए कि आप अपने सबसे अच्छे रूप की ओर बढ़ रहे हैं।
हर कोई जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन असली सफलता सिर्फ अच्छी नौकरी, ज्यादा पैसे या बड़ी पहचान से नहीं मिलती। कई बार सबसे बड़ा बदलाव हमारे अंदर होता है, जिसे हम खुद भी तुरंत महसूस नहीं कर पाते। धीरे-धीरे हमारी सोच बदलने लगती है, फैसले बेहतर होने लगते हैं और हम अपनी खुशी को दूसरों की राय से ऊपर रखना सीख जाते हैं। यही छोटे-छोटे बदलाव हमें पहले से बेहतर इंसान बनाते हैं।
अगर पिछले कुछ समय में आपने भी अपने स्वभाव और आदतों में ऐसे बदलाव महसूस किए हैं, तो हो सकता है कि आप अपने सबसे अच्छे रूप की ओर बढ़ रहे हों। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 संकेत, जो बताते हैं कि आपका व्यक्तित्व सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।
1. आपको अकेले समय बिताना अच्छा लगने लगा है
पहले जहां हर समय किसी के साथ रहने का मन करता था, वहीं अब आप अपने साथ भी सहज महसूस करते हैं। अकेले समय बिताना आपको बोर नहीं करता, बल्कि सुकून देता है। इस दौरान आप अपनी पसंद के काम करते हैं, नई बातें सीखते हैं और खुद को बेहतर समझ पाते हैं।
2. अब हर किसी की मंजूरी की जरूरत महसूस नहीं होती
पहले अगर लोग आपकी तारीफ ना करें तो बुरा लगता था, लेकिन अब आप अपने फैसले खुद लेने लगे हैं। आप जानते हैं कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। इसलिए दूसरों की राय सुनते जरूर हैं, लेकिन अपनी खुशी और सही फैसले को ज्यादा महत्व देते हैं।
3. आप अपने समय की कीमत समझने लगे हैं
समय सबसे कीमती चीज है और अब आप इसे बेवजह खर्च नहीं करते। जिन कामों का कोई मतलब नहीं होता, उन्हें मना करना सीख जाते हैं। आप अपने परिवार, काम और आराम के बीच अच्छा संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं।
4. आपका साथ निभाने वाले लोग कम, लेकिन बेहतर हो गए हैं
अब आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत महसूस नहीं होती। आप ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, जो आपका सम्मान करें, आपको समझें और मुश्किल समय में साथ खड़े रहें। कम लेकिन सच्चे रिश्ते जीवन को ज्यादा खुशहाल बनाते हैं।
5. पुरानी गलत आदतों को पीछे छोड़ रहे हैं
हर इंसान में कुछ ऐसी आदतें होती हैं, जो उसे आगे बढ़ने से रोकती हैं। अगर आप धीरे-धीरे गुस्सा, तुलना, जरूरत से ज्यादा चिंता या खुद को कम आंकने जैसी आदतों को छोड़ रहे हैं, तो यह एक बड़ा सकारात्मक बदलाव है। इसका मतलब है कि आप खुद पर काम कर रहे हैं और बेहतर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या करें?
- हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें।
- अपनी छोटी-छोटी सफलताओं की भी सराहना करें।
- अपने लिए थोड़ा समय जरूर निकालें।
- ऐसे लोगों के साथ रहें, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें।
- अपनी गलतियों से सीखें, लेकिन उन्हें लेकर खुद को दोष ना दें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
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लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
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पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
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