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दिन की शुरुआत में करें ये 5 काम, पूरा दिन रहेगा शांत और पॉजिटिव: गौर गोपाल दास

Mar 16, 2026 07:13 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन शांत, पॉजिटिव और सक्सेसफुल रहे, तो सुबह की कुछ अच्छी आदतें बहुत मदद कर सकती हैं। मोटिवेशनल स्पीकर गौर गोपाल दास ने दिन की अच्छी शुरुआत के लिए 5 आसान बातें बताई हैं।

दिन की शुरुआत में करें ये 5 काम, पूरा दिन रहेगा शांत और पॉजिटिव: गौर गोपाल दास

हर व्यक्ति चाहता है कि उसका दिन अच्छा और शांतिपूर्ण बीते। लेकिन कई बार छोटी-छोटी परेशानियां, तनाव और नेगेटिव सोच हमारे पूरे दिन को प्रभावित कर देती हैं। मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच गौर गोपाल दास के अनुसार, अगर हम सुबह की शुरुआत कुछ अच्छी आदतों के साथ करें, तो पूरा दिन पॉजिटिव और एकदम बैलेंस्ड बन सकता है।

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आइए जानते हैं सुबह के वो 5 आसान काम, जो आपके दिन को बेहतर बना सकते हैं-

1. दिन की शुरुआत आभार से करें

सुबह उठते ही सबसे पहले अपने जीवन के लिए आभार (Gratitude) महसूस करें। बिस्तर से उठने से पहले कुछ सेकंड रुककर सोचें कि जीवन ने आपको कितना कुछ दिया है- परिवार, दोस्त, स्वास्थ्य और नए अवसर। आभार की भावना हमारे ध्यान को उन चीजों से हटाती है जो हमारे पास नहीं हैं और उन चीजों पर ले जाती है जो पहले से हमारे जीवन में मौजूद हैं। इससे मन शांत और सकारात्मक बनता है।

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2. जीवन की बड़ी योजना पर भरोसा रखें

जीवन में हर चीज तुरंत समझ नहीं आती। कई बार हमें मुश्किलों और देरी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि हम जीवन की बड़ी योजना पर भरोसा रखें। हो सकता है कि आज जो चुनौती आपको परेशान कर रही है, वही भविष्य में आपको मजबूत बनाने का कारण बने। इसलिए हर परिस्थिति को सीख के रूप में स्वीकार करें।

3. सकारात्मक सोच चुनें

सुबह उठते ही यह तय करें कि चाहे दिन में कैसी भी स्थिति आए, आप सकारात्मक सोच और स्पष्टता के साथ प्रतिक्रिया देंगे। हम हर स्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने रिएक्शन पर जरूर ध्यान दे सकते हैं। अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ दिन की शुरुआत करेंगे, तो मुश्किल परिस्थितियां भी आपको कम प्रभावित करेंगी।

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4. छोटी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाएं

अक्सर हम बड़ी सफलता के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसके पीछे छोटी-छोटी आदतें और अनुशासन छिपे होते हैं। सुबह की छोटी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना, जैसे समय पर उठना, अपने काम को व्यवस्थित करना और दिन की योजना बनाना, भविष्य की बड़ी सफलता की नींव बन सकते हैं। जब हम छोटे काम सही तरीके से करते हैं, तो धीरे-धीरे बड़े परिणाम भी मिलने लगते हैं।

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5. किसी एक व्यक्ति की मदद करने का संकल्प लें

सुबह उठते ही यह सोचें कि आज आप कम से कम एक व्यक्ति की मदद जरूर करेंगे। यह मदद बहुत बड़ी होने की जरूरत नहीं है। किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी को प्रेरित करना या छोटी-सी सहायता करना भी काफी है। दयालुता का एक छोटा सा काम भी समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। कई बार इसका असर बहुत दूर तक जाता है।

जीवन मंत्र : सुबह का समय पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच, आभार और अच्छे इरादों के साथ की जाए, तो जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। इन 5 आसान आदतों को अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करके आप अपने दिन को शांत, सकारात्मक और शक्तिशाली बना सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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