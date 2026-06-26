Shayari in hindi: दोस्तों को भेजे या स्टेटस में लगाएं मोटिवेशन की ये लाइनें
Motivational Shayari: जिंदगी में आगे बढ़ने और सक्सेज पाने के लिए मोटिवेशन होना जरूरी है। अगर दोस्तों में किसी को भी इसकी जरूरत तो डायरेक्ट सेंड करें या लगाएं सोशल मीडिया पर स्टेटस। यहां पढ़ें बेहतरीन मोटिवेशनल लाइनें….
लाइफ में सफलता हासिल करनी है तो मन में उत्साह होना चाहिए। कई बार लोगों का ये उत्साह ठंडा हो जाता है। जिससे उन्हें मोटिवेशन की जरूरत होती है। दोस्तों, फैमिली, जानने वालों या फिर खुद को जब भी मोटिवेशन की जरूरत लगे उन्हें ये जबरदस्त शायरी और मोटिवेशनल लाइनें भेज दें या लगाएं व्हाट्सएप पर स्टेटस। यहां पढ़ें मोटिवेशनल लाइनें।
Motivational Status in hindi
1- मेहनत की राह पर चलते रहो,
मंजिल खुद कदमों में होगी एक दिन वो।
2- हार को पहचान बना लो अपनी,
जीत का मजा फिर दुगुना होगा यकीनन।
3- जो थक कर भी मुस्कुराते हैं,
वही असली जीत पाते हैं।
4- हर मुश्किल आसान हो जाती है,
जब इरादों में जान होती है।
5- गिर कर भी जो उठ जाता है,
वही असली विजेता कहलाता है।
6- वक्त चाहे कितना भी सख्त हो,
हौसला अगर पक्का हो,
तो रास्ता भी अपना बनता हो।
7- सफलता उन्हीं को मिलती है,
जिनकी कोशिश कभी रुकती नहीं।
8- सपना छोटा या बड़ा नहीं होता,
जो देख ले वही बड़ा इंसान होता।
9- जज़्बा रखो तो पत्थर भी पिघल जाता है,
हौसला हो तो किस्मत भी बदल जाता है।
10- हारने का डर छोड़ दो,जीत अपने आप आ जाएगी।
11- जो खुद पर भरोसा रखता है,
वही जिंदगी में कमाल करता है।
12- मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोले,“वाह, तेरा क्या कहना!
13- सपनों को सच करने की ठान लो,
फिर कोई रुकावट मायने नहीं रखेगी।
14- गिरने से डरना नहीं चाहिए,क्योंकि हर गिरावट सिखाती है उठना।
15- जो वक्त का सही इस्तेमाल करता है,
वो हर मंज़िल तक पहुंचता है।
16- उम्मीद की किरण कभी बुझने मत दो,
यही तो ज़िंदगी की असली रोशनी है।
17- मुश्किलें तो आएंगी,पर हार मानना इंसान की फितरत नहीं होनी चाहिए।
18- जो दूसरों से नहीं, खुद से लड़ता है,वही असली जीत हासिल करता है।
19- कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती,ये सच है, कहानी नहीं होती।
डर को अपने रास्ते से हटाओ,और मंजिल को गले लगाओ।
20- जो अपनी सोच बदल देता है,वो अपनी दुनिया बदल देता है।
21- हौसलों की उड़ान ऐसी भरो,कि बादल भी तुम्हें सलाम करें।
22- सफलता एक दिन में नहीं मिलती,पर हर दिन थोड़ा-थोड़ा मिलती है।
23- जो ठान लेता है, वही करता है,किस्मत भी उसके आगे झुकता है।
24- हर सुबह नई उम्मीद लाती है,बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है।
25- मुश्किलें ही तो बताती हैं,इंसान कितना मजबूत है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
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बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
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