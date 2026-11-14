Motivational Lines: 'जिंदगी संवारने को तो..' 15+ बेहतरीन कोट्स देंगे मोटिवेशन, खुलेंगे सफलता के रास्ते
जिंदगी में जब कुछ समझ ना आए और हार के बाद हौंसले कमजोर होने लगें तो पॉजिटिव बातों को पढ़ना आपको मजबूत बनाता है। मोटिवेशन के शब्द कई बार हारे हुए इंसान को जीतने का जज्बा देते हैं। ऐसे ही कुछ बेहतरीन लाइनें जो आपकी लाइफ में मोटिवेशन लाएंगी, यहां पढ़ें….
जिंदगी में कामयाब होने के लिए कई बार मोटिवेशन की भी जरूरत होती है। हर बार जब हम हारने लगते हैं तो किसी के बोले वो उम्मीद से भरे शब्द हमें हिम्मत और हौंसला देते हैं। यहीं हौंसला ही है जो मुश्किल वक्त में हमें आगे बढ़ने की राह दिखाता है। जिंदगी में जब अंधेरा छा रहा हो और कुछ समझ ना आए तो कुछ मोटिवेशन से भरपूर कोट्स और लाइन पढ़ें। ये आपके आगे की जीवन को आसान बनाएंगे और सफलता भी दिलाएंगे। लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाले ऐसे ही 15 से भी ज्यादा कोट्स और मैसेज पढ़ें और अपने सोशल मीडिया का स्टेटस भी बनाएं।
Motivational Quotes in Hindi
1- इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है !
जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं।
2- खुद पर हमेशा भरोसा करने का हुनर सीख लो.
सहारे कितने भी भरोसेमंद हो,
कभी न कभी साथ छोड़ ही जाते हैं।
3- सीढ़ियों कि जरूरत उन्हें है, जिन्हें छत तक जाना है।
मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है।
4- जो जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने से डरता है,
उसका असफल होना निश्चित है।
5- आप तब तक नहीं हार सकतें !
जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते।
6- जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते,
बस वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं।
7- सफलता का मुख्य आधार !
सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है।
8- मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है,
सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है।
9- जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है,
वो लम्हां संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है।
10- इस दुनिया की सबसे बड़ी विजय,
खुद पर विजय हासिल करना होती हैं।
11- एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद
दुसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते है।
12- कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं ए-जिंदगी तुझसे,
बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो।
13- पसंद है मुझे उन लोगों से हारना !
जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं।
14- अपनी खुशी की जिम्मेदारी आप खुद सम्भालो,
इसको किसी दूसरे के हाथों में मत जाने दो।
15- परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो,
अगर मन में ठान लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं।
16- वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं।
17- दुनिया का सबसे पवित्र पौधा, विश्वास का होता है..
जो धरती पर नहीं, दिलों में उगता है।
18- मैदान में हार चुका इन्सान फिर भी जीत हासिल कर सकता हैं
लेकिन मन से हारा इंसान कभी नहीं जीत सकता।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
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बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना