Good Morning Wishes:'जीवन की हर सुबह..' पॉजिटिव मैसेज के साथ बोलें गुड मॉर्निंग
Good Morning Wishes: किसी की देखभाल करना और उसे दिल से याद करना तब और भी खास हो जाता है जब आप सुबह का पहला मैसेज भेजकर कुछ पॉजिटिव बातों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ये पॉजिटिव लाइन लाइफ में आगे बढ़ने और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा भी देते हैं। पढ़ें ये बेस्ट गुड मॉर्निंग मैसेज।
दिन की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद के साथ और कुछ पॉजिटिव बातों के साथ हो तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। अपनों से बड़ों, छोटों और दोस्तों को सुबह का गुड मॉर्निंग मैसेज भेज देना बेहद खास होता है। ये ना केवल आपकी केयर दिखाता है बल्कि दिखाता है कि आपको अपने दोस्तों और करीबियों के दिल तक पहुंचाता है। तो इन पॉजिटिव लाइन वाले मैसेज को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए भेज दें।
Good Morning Wishes In Hindi
1 जीवन की हर सुबह एक नया अवसर है,
इसे अपनाओ और अपनी खुशियों को बिखेर दो।
Good Morning
2) वक़्त भी सिखाता है,
और टीचर भी,
पर दोनों में फर्क होता है,
टीचर सिखा कर,
इम्तिहान लेता है,
और वक़्त इम्तिहान लेकर,
Good morning
3) सुबह की पहली किरण की
तरह मुस्कुराओ
Good Morning
4) चाय के कप में सिर्फ चाय नहीं होती
कुछ पल सुकून के भी होते हैं
Good Morning
5) विश्वास वो शक्ति है जिससे
उजड़ी हुई दुनिया में भी
रोशनी लाई जा सकती है
Good Morning
6) भूमि और भाग्य का एक
ही स्वभाव है
जो भी बोया है
वो निकलना तय है।
Good Morning
7) हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है,
किसी के नजरिये से नहीं।
Good Morning
8) हंसी आपकी कोई चुरा ना पाये,
आपको कभी कोई रुला ना पाये,
खुशियों का दीप ऐसे जले ज़िंदगी में,
कि कोई तूफ़ान भी उसे बुझा ना पाये।
GOOD morning
9) जरूरी नहीं है कुछ
गलत करने से ही दुःख मिले,
हद से ज्यादा अच्छे होने की भी
कीमत चुकानी पड़ती है।
Good Morning
10) हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखिए...
जिसने आपको ये तीन भेंट दी हो
साथ समय और समर्पण
Good Morning
11) जो लोग दूसरों को अपनी खुशियों
में शामिल करते हैं
खुशियां सबसे पहले
उनके दरवाज़े पर दस्तक देती है
Good Morning
12) पीपल के पत्तों जैसा मत बनिए जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते है ,
बनना है तो मेहँदी के पत्तों जैसा बनिए जो पिस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर देते है।
Good Morning
13) रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से,
जिंदा रहते हैं संवाद से
महसूस होते हैं संवेदनाओं से,
जिए जाते हैं दिल से
Good Morning
