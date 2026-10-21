लहसुन, चायपत्ती और लौंग की पोटली क्यों बना रहे हैं लोग? फायदे जान आप भी ट्राई करेंगे!
सोशल मीडिया के एक हैक के मुताबिक अगर लहसुन और चायपत्ती की एक पोटली बनाई जाए और साथ में लौंग भी हो, तो कई फायदे हो सकते हैं। आइए जानते हैं ये हैक क्या है और इसके क्या फायदे बताए जा रहे हैं। ये काम करता भी है या नहीं, वो भी जानेंगे।
रसोई घर का वो हिस्सा है, जहां साफ-सफाई की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन अक्सर यहीं कॉकरोच, छिपकली, चींटियाँ और यहां तक कि चूहे भी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। यही वजह है कि कितनी भी सफाई कर लो, ये रसोई में गंदगी फैला ही देते हैं। ऐसे में रसोई में खाने-पीने की चीज थोड़ी देर के लिए भी खुला छोड़ना सेफ नहीं होता। इन्हीं से बचने के लिए सोशल मीडिया पर एक हैक शेयर किया जा रहा है। इस हैक के मुताबिक लहसुन की कलियां, चायपत्ती और कुछ लौंग आपस में मिलाकर एक पोटली में रख देने से, ये छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े और चूहे दूर रह सकते हैं। आइए जानते हैं ये हैक क्या है और क्या वाकई ये काम करता भी है या नहीं।
लहसुन और चायपत्ती की पोटली बनाने से क्या होगा?
सोशल मीडिया पर अक्सर किचन हैक वायरल होते रहते हैं। इन्हीं में से एक हैक इन दिनों शेयर किया जा रहा है। इस हैक के मुताबिक अगर लहसुन की कुछ कलियों के साथ चायपत्ती और कुछ लौंग के टुकड़े मिलाकर एक टिशू पेपर में बांधकर पोटली बना दी जाए और इसे रसोई के कोनों में रखा जाए, तो ये छिपकली, चींटियाँ, कॉकरोच और चूहो को दूर रखने में मदद करता है।
कैसे बनाएं लहसुन और लौंग की पोटली?
सबसे पहले एक टिशू पेपर लें और उसके बीच में 3-4 लहसुन की कलियां रख दें। अब इसमें एक चम्मच के करीब चायपत्ती डालें और 4-5 साबुत लौंग एड करें। टिशू पेपर को चार तह में फोल्ड करें और रबर बैंड लगाकर एक पोटली सी बना दें। इस पोटली को रसोई के कोनों में रख दें। आप ऐसी कई छोटी-छोटी पोटलियां बनाकर रसोई के अलग-अलग कोनों में रख सकते हैं।
रसोई के किन कौनों में रखें ये पोटली?
इस पोटली को रसोई के उन हिस्सों में रखा जा सकता है, जहां अक्सर कॉकरोच, चूहे या छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े आते रहते हैं। उदाहरण के लिए सिंक के आसपास, किचन कैबिनेट में या गैस के पीछे। चूंकि ये पूरी तरह से नेचुरल और सेफ है, तो इसे आप कहीं भी रख सकते हैं। हालांकि घर में बच्चे या पेट हैं, तो थोड़ा सा एकस्ट्रा ध्यान रखें।
क्या ये हैक वाकई काम करता है?
सोशल मीडिया पर वायरल ये हैक कॉकरोच, कीड़े-मकोड़े और चूहों को दूर रखने में कुछ हद तक मदद कर सकता है। दरअसल लहसुन, चायपत्ती और लौंग की तेज गंध इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, जिस वजह से ये इसके आसपास आना पसंद नहीं करते। हालांकि सिर्फ इस हैक पर पूरी तरह निर्भर रहना सही नहीं है। अगर इनकी मात्रा ज्यादा है तो पेस्ट कंट्रोल की मदद लेना सही चॉइस है।
इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है
- रसोई की साफ सफाई का ध्यान रखें।
- सिंक के आसपास पानी और कचड़ा जमा ना होने दें।
- रसोई का डस्टबिन साफ रखें।
- खाने-पीने की चीजें खुली ना छोड़ें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन