Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़learn how to fold shirt easily simple useful hack for travel to everyday
शर्ट फोल्ड करने की ये निंजा टेक्निक जान लें, बैग में रखें या आलमारी में आसानी से नहीं होगी खराब

शर्ट फोल्ड करने की ये निंजा टेक्निक जान लें, बैग में रखें या आलमारी में आसानी से नहीं होगी खराब

संक्षेप:

Hack to fold shirt everyday: ट्रैवल के लिए जा रहे बैग में शर्ट पैक करना है या फिर रोजमर्रा में आलमारी में शर्ट को रखना हो, इस तरह से अगर फोल्ड करेंगी तो ना सिकुड़ेगी शर्ट और ना ही बिगड़ेगी फोल्ड।

Dec 07, 2025 04:33 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शर्ट को फोल्ड करना काफी सारे लोगों के लिए किसी मुसीबत की तरह होता है। शर्ट की बनावट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। जिसकी वजह से इसे तह लगाकर रखना और यहां तक कि आयरन करना भी मुश्किल लगता है। सबसे जरूरी बात अगर शर्ट को आयरन करके फोल्ड कर रख दिया जाए तो उठाने के चक्कर में इनकी फोल्ड बिगड़ जाती है। और फिर से समेटना मुश्किल लगता है। लेकिन अब शर्ट को फोल्ड करने की ये निंजा टेक्निक जान लें। जिससे मिनटो में शर्ट मोड़कर रखा जा सकता है। आलमारी में रखना हो या फिर ट्रैवल के लिए जाते वक्त बैग पैक करना हो, इस तरह से शर्ट को फोल्ड कर रखेंगी को ना सिकुड़ेगी शर्ट और ना ही उसकी फोल्ड खराब होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शर्ट को फोल्ड करने का आसान तरीका

शर्ट को फोल्ड करके रखने का ऐसा तरीका नोट कर लें। जिसकी मदद से आप शर्ट को अगर बैग में रखकर ट्रैवल में जाते हैं तो भी इसकी तह नहीं खुलेगी और शर्ट में सिकुड़न नहीं आएगी।

  • सबसे पहले शर्ट को पूरा फैला लें। अब शर्ट को बीच से आधी जगह से मोड़कर नीचे वाले हिस्से को ऊपर कॉलर के पास तक ले जाकर रखें।
  • अब बाजुओं को मोड़ते हुए अपोजिट निचली तरफ ले जाएं और इसी तरह से दूसरी स्लीव को भी दूसरी तरफ नीचे की ओर ले जाएं। ऐसा करने से दोनों शर्ट की स्लीव में क्रॉस बन जाएगा।
  • अब फोल्ड हुई इस शर्ट के कॉलर के सीध में शर्ट को एक हिस्से से फोल्ड कर लें। इसी तरह से दूसरे साइड से भी शर्ट को कॉलर की सीध में एक हिस्से को फोल्ड करें।
  • उसके बाद एक बार फिर से शर्ट को हाफ मोड़कर फैब्रिक को शर्ट के कॉलर में बैक साइड पर टक कर लें। बस आसानी से शर्ट फोल्ड हो जाता है और आप इसे कहीं भी आसानी से रख सकते हैं। ट्रैवल के लिए जाते वक्त बैग में रखें या फिर रोजमर्रा में शर्ट को फोल्ड कर आलमारी में रखना हो। शर्ट को तह करने का ये तरीका सबसे आसान और फटाफट वाला है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
Cleaning Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।