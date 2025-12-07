शर्ट फोल्ड करने की ये निंजा टेक्निक जान लें, बैग में रखें या आलमारी में आसानी से नहीं होगी खराब

शर्ट को फोल्ड करना काफी सारे लोगों के लिए किसी मुसीबत की तरह होता है। शर्ट की बनावट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। जिसकी वजह से इसे तह लगाकर रखना और यहां तक कि आयरन करना भी मुश्किल लगता है। सबसे जरूरी बात अगर शर्ट को आयरन करके फोल्ड कर रख दिया जाए तो उठाने के चक्कर में इनकी फोल्ड बिगड़ जाती है। और फिर से समेटना मुश्किल लगता है। लेकिन अब शर्ट को फोल्ड करने की ये निंजा टेक्निक जान लें। जिससे मिनटो में शर्ट मोड़कर रखा जा सकता है। आलमारी में रखना हो या फिर ट्रैवल के लिए जाते वक्त बैग पैक करना हो, इस तरह से शर्ट को फोल्ड कर रखेंगी को ना सिकुड़ेगी शर्ट और ना ही उसकी फोल्ड खराब होगी।