घर में आग से सुरक्षा के लिए 5 टिप्स, जो हर किसी को पता होने चाहिए

बीते कुछ दिनों से घरों में आग लगने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन हादसों के कारण बहुत से लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे में यहां हम घर में आग से सुरक्षा के लिए 5 टिप्स के बारे में बता रहे हैं जो हर किसी पता होनी चाहिए।

बीते दिनों से आग लगने के दिल दहला देने वाले मामले सामने आए हैं। हाल ही में दिल्ली केविवेक विहार के चार मंजिला मकान में आग लगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में 9 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स हैं कि एसी की वजह से शॉट-सर्किट होने से आग बुरी तरह से फैल गई। इस हादसे के बाद से लोग गहरे सदमें मे हैं और इस तरह की घटनाओं से बचाव के तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे में हम यहां घर में आग से सुरक्षा के लिए 5 टिप्स के बारे में बता रहे हैं जो हर किसी को जाननी चाहिए।

1) किचन सेफ्टी के लिए ध्यान रखें ये बातें खाना बनाते समय हमेशा ध्यान खाना पकाने पर रखें क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही से आग भड़क सकती है। जब खाना पका लें तो अपने दूसरे काम कर लें। इलेक्ट्रिकल आइटम और पेपर टॉवल जैसी ज्वलनशील चीजों को स्टोव से दूर रखें। आंच पर गीले बर्तनों को रखने से बचें। इसके अलावा अग्निशामक यंत्र हमेशा किचन के पास रखें।

2) इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की केयर बिजली की चीजों का इस्तेमाल सावधानी और रखरखाव के साथ करें। खराब वायरिंग और ओवरलोड सॉकेट आग लगने के आम कारण होते हैं। इसलिए प्लग और तारों की नियमित रूप से जांच करें। आउटलेट को ओवरलोड करने से बचें – एक्सटेंशन लीड का इस्तेमाल सेफ्टी से करें। इस्तेमाल न होने पर या रात भर के लिए अनप्लग करके सोएं। अगर कोई चीज चिंगारी पैदा करती है या किसी चीज को चालू करने पर असामान्य गंध आती है या सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाती है, तो उसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें। सावधानी हमेशा बेहतर होती है।

3) मोमबत्तियों और खुली लौ का इस्तेमाल सावधानी से करें भारत में चुल्हे पर खाना सालों से पकाया जा रहा है। लेकिन आजकल लोग फ्लैटों में भी चूल्हे पर खाना पका रहे हैं। इसके अलावा घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए मोमबत्तियों का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये घर की शोभा जरूर बढ़ाती हैं और आरामदायक माहौल बनाती हैं, लेकिन इनसे आग लगने का एक बड़ा खतरा भी होता है। इसलिए जलती हुई मोमबत्तियों को कभी भी बिना निगरानी के न छोड़ें। पर्दों, कागज और पालतू जानवरों से खुली आग को दूर रखें।

4) स्मोक अलार्म लगाएं स्मोक अलार्म आपकी सुरक्षा के लिए पहले कदम की तरह काम कर सकता है। ये समय रहते चेतावनी देकर जान बचा सकते हैं। इसलिए घर के हर फ्लोर पर बेडरूम के कमरों के अंदर या आसपास स्मोक अलार्म लगाएं। हर महीने टेस्ट बटन दबाकर अलार्म की जांच करें और हर साल बैटरी बदलें।