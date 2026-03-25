अकेले मत हंसना! दोस्तों के साथ तुरंत शेयर करें ये सुपर फनी 25 जोक्स
दोस्ती में मजाक और हंसी बहुत जरूरी होती है, यही छोटी-छोटी बातें रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। इससे तनाव कम होता है और आप एक-दूसरे के और करीब आते हैं। आइए पढ़ते हैं कुछ मजेदार जोक्स:
दोस्ती और हंसी का कनेक्शन
दोस्ती का रिश्ता ऐसा होता है जिसमें मजाक, मस्ती और हंसी सबसे ज्यादा होती है। दोस्त ही होते हैं जिनके साथ हम खुलकर हंस सकते हैं और बिना सोचे-समझे मजाक कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए लाए हैं 25 मजेदार जोक्स, जो दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए परफेक्ट हैं।
25 सुपर फनी जोक्स:
1.
दोस्त: भाई पढ़ाई कैसी चल रही है?
मैं: जैसे WhatsApp का Last Seen… दिखती है, होती नहीं!
2.
दोस्त: तू इतना लेट क्यों आया?
मैं: भाई, टाइम से आ जाता तो तू पहचानता कैसे!
3.
दोस्त: तू जिम कब जाएगा?
मैं: जब पेट खुद कहेगा – अब बस!
4.
दोस्त: तेरी लाइफ का गोल क्या है?
मैं: सोना, खाना और फिर सोचना कि कुछ करना है!
5.
दोस्त: तू इतना हंस क्यों रहा है?
मैं: तेरे जोक्स याद आ गए!
6.
दोस्त: चल पढ़ाई करते हैं
मैं: चल, पहले प्लान बनाते हैं… फिर कल से शुरू करेंगे!!
7.
दोस्त: तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था?
मैं: फोन साइलेंट था… और मैं भी
8.
दोस्त: तू इतना स्मार्ट कैसे है?
मैं: क्योंकि तू नहीं है शायद!
9.
दोस्त: तू हर बात में लेट क्यों होता है?
मैं: मैं नहीं लेट होता, टाइम जल्दी आ जाता है।
10.
दोस्त: तेरे पास पैसे हैं?
मैं: दिल है, दिमाग है… बस पैसे नहीं हैं।
11.
दोस्त: चल दौड़ लगाते हैं
मैं: तू दौड़, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा
12.
दोस्त: तू हमेशा फोन में क्यों रहता है?
मैं: क्योंकि असली दुनिया बहुत हार्ड है।
13.
दोस्त: तेरी नींद कब पूरी होती है?
मैं: जब अलार्म बंद हो जाए
14.
दोस्त: तू इतना कूल कैसे है?
मैं: AC के नीचे बैठता हूं
15.
दोस्त: तेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है?
मैं: खाना
16.
दोस्त: तू इतना आलसी क्यों है?
मैं: क्योंकि मैं एनर्जी सेव करता हूं
17.
दोस्त: चल बाहर चलते हैं
मैं: चल, लेकिन घर से बाहर नहीं
18.
दोस्त: तेरी लाइफ में सबसे जरूरी क्या है?
मैं: WiFi और खाना
19.
दोस्त: तू इतना सोता क्यों है?
मैं: सपनों में मेहनत करता हूं
20.
दोस्त: तू इतना खुश क्यों रहता है?
मैं: क्योंकि तू नहीं रहता और ऐसे सवाल करता है।
21.
दोस्त: तू इतना खाता क्यों है?
मैं: क्योंकि डाइट कल से शुरू है।
22.
दोस्त: तू इतना मजाक क्यों करता है?
मैं: क्योंकि सीरियस होने का टाइम नहीं है।
23.
दोस्त: तू हमेशा हंसता क्यों है?
मैं: क्योंकि रोने से कुछ नहीं होता।
24.
दोस्त: तू इतना कन्फ्यूज क्यों रहता है?
मैं: क्योंकि ऑप्शन ज्यादा हैं।
25.
दोस्त: तेरी सबसे बड़ी समस्या क्या है?
मैं: मैं खुद या फिर तू।
नोट: इन जोक्स का उद्देश्य केवल हंसाना और गुदगुदाना है। किसी जाति, धर्म, भावना, विचार, रंग या लिंग के आधार पर किसी का मजाक उड़ाना या फिर उसे नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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